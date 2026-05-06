Policjanci szukali zbiegłego 30-latka. Zaleźli go w nietypowym miejscu

Ucieczka 30-latka na trasie Radowo Małe – Łobez

Do nietypowej sytuacji doszło w sobotę, 2 maja, na drodze między Radowem Małym a Łobzem. Dzielnicowi z Reska zauważyli na motorowerze znajomego mężczyznę, który, jak podejrzewali, miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Kiedy mundurowi dali mu znak do zatrzymania, kierowca zignorował polecenie i przyspieszył. Rozpoczął się pościg za uciekającym 30-latkiem.

Zostawił pasażerkę i uciekał pieszo

Podczas ucieczki skuter uległ uszkodzeniu, więc mężczyzna postanowił ratować się ucieczką na własnych nogach. Zostawił na miejscu 78-letnią pasażerkę, której policjanci od razu udzielili pomocy. Następnie ruszyli w pogoń za uciekinierem.

- Mężczyzna próbował zgubić nasz trop, ale nie trwało to długo. Po porzuceniu pojazdu pobiegł w kierunku swojego miejsca zamieszkania - relacjonuje mł. asp. Szymon Martula z Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

30-latek ukrył się w lodówce

Mężczyzna wymyślił bardzo nietypową kryjówkę. Po dotarciu do domu wszedł do lodówki, mając nadzieję, że policjanci go nie znajdą.

- Podczas sprawdzania mieszkania zauważyliśmy, że lodówka jest nienaturalnie przestawiona. Po jej otwarciu okazało się, że w środku siedzi poszukiwany mężczyzna. Nie daliśmy się na to nabrać - mówi mł. asp. Martula.

Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali ukrywającego się 30-latka.

Złamane zakazy i zarzuty dla uciekiniera

Szybko wyszło na jaw, dlaczego mężczyzna tak desperacko uciekał. Okazało się, że ciążyły na nim dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i teraz odpowie przed sądem. Usłyszy zarzuty:

niezatrzymania się do policyjnej kontroli,

złamania zakazów orzeczonych przez sąd,

sprowadzenia niebezpieczeństwa na pasażerkę oraz innych uczestników ruchu drogowego.

- To kolejny przykład, że próby ucieczki przed policją kończą się dla sprawców jeszcze poważniejszymi konsekwencjami - podsumowuje mł. asp. Martula.

