Policjanci szukali zbiegłego 30-latka. Zaleźli go w nietypowym miejscu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-05-06 12:21

To historia jak z komedii kryminalnej. 30-letni mieszkaniec gminy Radowo Małe, próbując uniknąć spotkania z policją, uciekał najpierw na skuterze, a potem pieszo. Swoją ucieczkę zakończył w bardzo nietypowym miejscu - schował się przed funkcjonariuszami w kuchni.

Uciekał przed policją i schował się tam, gdzie nikt się nie spodziewał. Miał powody
Uciekał przed policją i schował się tam, gdzie nikt się nie spodziewał. Miał powody Uciekał przed policją i schował się tam, gdzie nikt się nie spodziewał. Miał powody
Galeria zdjęć 3

Ucieczka 30-latka na trasie Radowo Małe – Łobez

Do nietypowej sytuacji doszło w sobotę, 2 maja, na drodze między Radowem Małym a Łobzem. Dzielnicowi z Reska zauważyli na motorowerze znajomego mężczyznę, który, jak podejrzewali, miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Kiedy mundurowi dali mu znak do zatrzymania, kierowca zignorował polecenie i przyspieszył. Rozpoczął się pościg za uciekającym 30-latkiem.

Polecany artykuł:

Koszmarne odkrycie w rocznicę śmierci 16-letniej Mai z Mławy. Służby sprawdziły…

Zostawił pasażerkę i uciekał pieszo

Podczas ucieczki skuter uległ uszkodzeniu, więc mężczyzna postanowił ratować się ucieczką na własnych nogach. Zostawił na miejscu 78-letnią pasażerkę, której policjanci od razu udzielili pomocy. Następnie ruszyli w pogoń za uciekinierem.

- Mężczyzna próbował zgubić nasz trop, ale nie trwało to długo. Po porzuceniu pojazdu pobiegł w kierunku swojego miejsca zamieszkania - relacjonuje mł. asp. Szymon Martula z Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

30-latek ukrył się w lodówce

Mężczyzna wymyślił bardzo nietypową kryjówkę. Po dotarciu do domu wszedł do lodówki, mając nadzieję, że policjanci go nie znajdą.

- Podczas sprawdzania mieszkania zauważyliśmy, że lodówka jest nienaturalnie przestawiona. Po jej otwarciu okazało się, że w środku siedzi poszukiwany mężczyzna. Nie daliśmy się na to nabrać - mówi mł. asp. Martula.

Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali ukrywającego się 30-latka.

Złamane zakazy i zarzuty dla uciekiniera

Szybko wyszło na jaw, dlaczego mężczyzna tak desperacko uciekał. Okazało się, że ciążyły na nim dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i teraz odpowie przed sądem. Usłyszy zarzuty:

  • niezatrzymania się do policyjnej kontroli,
  • złamania zakazów orzeczonych przez sąd,
  • sprowadzenia niebezpieczeństwa na pasażerkę oraz innych uczestników ruchu drogowego.

- To kolejny przykład, że próby ucieczki przed policją kończą się dla sprawców jeszcze poważniejszymi konsekwencjami - podsumowuje mł. asp. Martula.

Uciekał przed policją i schował się tam, gdzie nikt się nie spodziewał. Miał powody
Galeria zdjęć 3
Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Makabryczne odkrycie w miejscu znalezienia zwłok Mai z Mławy
Policja
ucieczka
Pościg