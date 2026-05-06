Tajemnicze zniknięcie 34-letniego Piotra. Od tygodni rodzina nie ma z nim żadnego kontaktu

Zniknięcie Piotra Biernackiego z ulicy Podhalańskiej w Szczecinie

Mężczyzna na co dzień rezydował w mieszkaniu przy ulicy Podhalańskiej w Szczecinie. To właśnie stamtąd wyszedł feralnego dnia i przepadł jak kamień w wodę, nie dając bliskim najmniejszego znaku życia. Zrozpaczona rodzina natychmiast zawiadomiła służby o niepokojącej nieobecności krewnego. Sprawę oficjalnie przejęli funkcjonariusze z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób działającego przy Komisariacie Policji Szczecin-Niebuszewo. Mimo upływu wielu tygodni od zniknięcia 34-latka, stróże prawa wciąż nie natrafili na żaden potwierdzony ślad, który mógłby ostatecznie doprowadzić ich do miejsca jego przebywania.

Rysopis poszukiwanego 34-latka ze Szczecina

Służby udostępniły szczegółowy opis wyglądu zaginionego. Według danych przekazanych przez szczecińską policję Piotr Biernacki prezentuje się następująco:

jego wiek z wyglądu szacuje się na około 34 lata,

mierzy w granicach 186 centymetrów wzrostu,

posiada przeciętną sylwetkę,

wyróżniają go długie brązowe włosy oraz wyrazista broda połączona z wąsami.

Mundurowi zaznaczają, że nie udało się jeszcze ustalić, w co dokładnie ubrany był mężczyzna w chwili zaginięcia. Brak jednoznacznych informacji o jego garderobie w dniu zniknięcia znacząco utrudnia działania identyfikacyjne w terenie. Z tego powodu policjanci kładą szczególny nacisk na jego znaki szczególne, czyli charakterystyczny zarost i dłuższą fryzurę.

Kontakt z policją w sprawie zaginionego Piotra Biernackiego

Funkcjonariusze zwracają się z pilnym apelem do mieszkańców Szczecina i okolicznych miejscowości o zachowanie ostrożności oraz czujność na ulicach. Osoby, które natknęły się na mężczyznę po 13 kwietnia 2026 roku lub dysponują jakąkolwiek wiedzą na temat jego aktualnych losów, proszone są o niezwłoczną reakcję. Wszelkie cenne wskazówki można przekazywać śledczym na kilka sposobów:

zgłaszając się osobiście bezpośrednio do Komisariatu Policji Szczecin-Niebuszewo,

wysyłając wiadomość na policyjną skrzynkę elektroniczną: [email protected],

dzwoniąc pod bezpłatny numer alarmowy 112,

odwiedzając dowolną, najbliższą placówkę organów ścigania na terenie kraju.

Rodzina zaginionego 34-latka ze Szczecina czeka na przełom

Krewni zaginionego cały czas wierzą, że sprawa znajdzie swój szczęśliwy finał i mężczyzna wkrótce bezpiecznie wróci w domowe progi. Szczecińscy policjanci otwarcie przypominają, że w tego typu skomplikowanych śledztwach ogromne znaczenie ma czas. Nawet z pozoru nic nieznaczący szczegół zgłoszony przez anonimowego świadka może okazać się kluczem do odnalezienia zaginionego mieszkańca. Jeśli ktokolwiek dostrzeże na ulicy osobę odpowiadającą udostępnionemu rysopisowi, powinien bez wahania zaalarmować odpowiednie służby patrolowe.

Sonda Czy szukałeś/aś kiedyś osoby zaginionej? Tak Nie