​1,2 miliona złotych - tyle wynosi już zadłużenie nieletnich za jazdę bez biletu

Zlekceważony mandat to nie tylko kara od przewoźnika.

Choć cena biletu jednorazowego zwykle nie jest wysoka, to wielu pasażerów decyduje się na „pozorne oszczędności”, wybierając jazdę na gapę. Takie oszczędności mogą okazać się złudne, ponieważ wystarczy jedna kilkusetzłotowa kara, by stały się poważnym problemem. Wpis do KRD psuje wiarygodność płatniczą takiej osoby i utrudnia jej dostęp do powszechnych usług finansowych – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Nieuregulowanie opłaty dodatkowej może doprowadzić do wezwania do zapłaty, wpisu do KRD i działań windykacyjnych.

