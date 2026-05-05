Koniec z luksusem i wczasami na Majorce. Upada mit "bogatego niemieckiego emeryta"

Niemiecki emeryt: od symbolu luksusu do walki o przetrwanie

Przez dziesięciolecia Niemiec na emeryturze uchodził za uosobienie finansowej stabilności. W polskich miejscowościach nadmorskich, takich jak Kołobrzeg czy Świnoujście, a także w dawnych niemieckich miastach (Wrocław, Szczecin), gościli oni regularnie. Licznie odwiedzali lokalne atrakcje, wspierając branżę hotelarską i gastronomiczną swoimi oszczędnościami. W głowach wielu z nas zakorzenił się wizerunek człowieka w podeszłym wieku, który po zakończeniu aktywności zawodowej cieszy się beztroską egzystencją. Obecnie jednak statystyki bezlitośnie weryfikują ten pogląd, wskazując, że zamożność dotyczy coraz węższego grona seniorów zza naszej zachodniej granicy.

Nawet 3,5 tys. euro brutto nie gwarantuje godnej starości w Niemczech

Serwis ruhr24.de opublikował alarmujące dane, z których wynika, że aż 40 procent zatrudnionych na pełen etat obywateli Niemiec nie zarabia wystarczająco dużo, by w przyszłości uniknąć biedy na emeryturze. Informacje te pochodzą z rządowej odpowiedzi na zapytanie poselskie Dietmara Bartscha z partii Die Linke.

Zebrane statystyki pokazują konkretne liczby:

aby uzyskać świadczenie emerytalne na poziomie minimum socjalnego (1 378 euro netto), niezbędne są zarobki rzędu co najmniej 3 300 euro brutto miesięcznie,

w tym samym czasie 9,2 miliona zatrudnionych pobiera pensję niższą niż 3 500 euro,

a 4,6 miliona osób zarabia poniżej 2 750 euro brutto.

Szacunki modelowe rysują jeszcze bardziej pesymistyczny obraz: pracownik z pensją 3 500 euro brutto przez 40 lat zgromadzi emeryturę w wysokości zaledwie około 1 201 euro netto. Oznacza to dochód o 177 euro niższy od przyjętej granicy ubóstwa.

Niemieckie społeczeństwo się starzeje, a ubóstwo wśród seniorów rośnie

Jak podaje Statistisches Bundesamt, blisko 19,4 procent osób powyżej 65. roku życia w Niemczech balansuje na granicy ubóstwa. To w przybliżeniu co piąty emeryt w tym kraju. Podobne wskaźniki odnotowuje się w grupie wiekowej 75+. Problem ten w szczególności uderza w kobiety, których świadczenia są zazwyczaj niższe z powodu częstszej pracy na niepełny etat.

Informacje przekazane przez Paritätischer Wohlfahrtsverband dowodzą, że rosnące koszty utrzymania oraz inflacja drastycznie pogarszają sytuację materialną starszych osób. Mimo formalnych podwyżek emerytur, w 2024 roku realna siła nabywcza najbiedniejszych seniorów uległa zmniejszeniu. W skali całego państwa aż 13 milionów obywateli boryka się z biedą, przy czym emeryci stanowią jedną z najbardziej narażonych na nią grup.

Rekordowa liczba niemieckich emerytów na garnuszku państwa

Z danych platformy Statista wynika, że w 2024 roku aż 740 tysięcy starszych Niemców musiało korzystać z Grundsicherung – specjalnego zasiłku dla osób, których emerytura nie wystarcza na podstawowe potrzeby. To historyczny rekord w niemieckim systemie opieki społecznej. Zgodnie z unijnymi standardami, aż 19,6 procent niemieckich seniorów żyje w ubóstwie.

Koniec złudzeń o bogatym niemieckim emerycie. Brutalna rzeczywistość

Zestawienie danych z różnych instytucji daje jednoznaczny obraz sytuacji:

systematycznie powiększa się grupa seniorów egzystujących poniżej minimum socjalnego,

rośnie rzesza aktywnych zawodowo, którzy już teraz mają świadomość, że ich przyszłe świadczenia będą niewystarczające,

system opieki społecznej jest obciążony w niespotykanym dotąd stopniu.

Dziennikarze w Niemczech zwracają uwagę, że powojenna generacja, która w teorii miała cieszyć się wysokim standardem życia, obecnie musi oszczędzać każdy cent. W wielu częściach kraju emeryci tną wydatki na żywność, rezygnują z ogrzewania mieszkań, a nierzadko zmuszeni są do podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej.

Eksperci ostrzegają: niemiecki system emerytalny wymaga pilnej reformy

Przedstawiciele organizacji pozarządowych domagają się głębokich zmian systemowych, w tym podniesienia płacy minimalnej oraz zwiększenia kwoty bazowej emerytur. W opublikowanym przez rząd raporcie Armuts- und Reichtumsbericht oficjalnie potwierdzono eskalację problemu, do którego przyczyniły się między innymi pandemia, rosnąca inflacja oraz kryzys na rynku energii.

Bez wątpienia wizja zamożnego niemieckiego emeryta wygrzewającego się na hiszpańskiej plaży to już pieśń przeszłości. Współczesna starość w Niemczech to coraz częściej codzienna walka o przetrwanie, bieda i lęk przed tym, co przyniesie kolejny dzień.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie