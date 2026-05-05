Zuzanna zdaje maturę walcząc z nowotworem. Egzamin dojrzałości w szpitalnej sali

Grzegorz Kluczyński
PAP
2026-05-05 9:30

Siedemnaście lat, diagnoza guza mózgu, miesiące spędzone na oddziale onkologii – a mimo to Zuzanna nie zrezygnowała z marzeń o maturze. W poniedziałek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie napisała egzamin z języka polskiego. To pierwszy taki przypadek w historii tamtejszego Zespołu Szkół Szpitalnych.

17-letnia Zuzanna zdaje maturę w szpitalu
Guz mózgu i chemioterapia. Zuzanna podeszła do matury

Pochodząca z Nowej Soli nastolatka trafiła do szpitala w Szczecinie po tym, jak zdiagnozowano u niej guza mózgu. Dziewczyna przeszła zabieg neurochirurgiczny, a następnie trafiła pod skrzydła specjalistów z Kliniki Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej. Przez ostatnie trzy miesiące Zuzanna w placówce medycznej spędzała niemal cały czas, poddając się kolejnym cyklom chemioterapii. Ostatni z nich skończył się raptem 24 godziny przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Uczennica ostatniej klasy polkowickiego liceum, pomimo tak ciężkich doświadczeń i trwającego leczenia, zdecydowała się napisać maturę.

Matura w szpitalu. Mama 17-latki: To była jej świadoma decyzja

Pomysł, by przystąpić do egzaminów w tak niesprzyjających okolicznościach, należał wyłącznie do 17-latki.

– To była jej świadoma decyzja. Nie chciała ryzykować sytuacji, w której ewentualne pogorszenie stanu zdrowia mogłoby wpłynąć na przebieg i przerwać egzamin innych uczniów. Wykazała się ogromną odpowiedzialnością i dojrzałością – powiedziała jej mama, pani Urszula.

Egzamin dojrzałości odbył się z zachowaniem wszelkich zasad ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Dyrektorka Zespołu Szkół Szpitalnych o organizacji matur

Aby matura w ogóle mogła dojść do skutku, niezbędna była szybka i efektywna współpraca pomiędzy macierzystą szkołą Zuzanny, a Zespołem Szkół Szpitalnych w Szczecinie, jak również zaangażowanie okręgowych komisji egzaminacyjnych.

– Przygotowanie egzaminu w warunkach szpitalnych wymagało szybkiej i ścisłej współpracy wielu instytucji. Dzięki zaangażowaniu i pełnej mobilizacji stron udało się w krótkim czasie spełnić wszystkie wymagania formalne – podkreśliła Justyna Krakowiak‑Misiuna, dyrektorka Zespołu Szkół Szpitalnych.

– Pierwszy raz w historii naszej szkoły stanęliśmy w obliczu takiego wyzwania. Po pierwszym dniu sprawnie przeprowadzonego egzaminu możemy z dumą powiedzieć, że się udało – dodała.

Zuzanna walczy z guzem mózgu. Co po maturze z polskiego?

Dla Zuzanny to jednak nie koniec zmagań. Przed zdeterminowaną siedemnastolatką kolejne dni wypełnione testami – czeka ją sprawdzian z matematyki i języka angielskiego, do którego przystąpi na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

Postawa licealistki to dowód na niezwykłą siłę charakteru w obliczu trudnych prób życiowych. Życzymy powodzenia na nadchodzących maturach oraz rychłego powrotu do pełni sił.

