SEC z klasą – energia dla młodych. Energetyka bliżej studentów

Po raz trzeci Szczecińska Energetyka Cieplna realizuje kampanię edukacyjną „SEC z klasą – energia dla młodych”. To inicjatywa skierowana do studentów szczecińskich uczelni, której celem jest pokazanie, jak w praktyce funkcjonuje sektor energetyczny i z jakimi wyzwaniami mierzy się dziś – zarówno w obszarze technologii, jak i prawa, ekonomii czy środowiska.

Transformacja energetyczna to już nie tylko domena inżynierów. To także decyzje regulacyjne, modele biznesowe, odpowiedzialność środowiskowa i rola miast. Dlatego tegoroczna edycja kampanii ma charakter interdyscyplinarny i zaprasza studentów różnych kierunków od technicznych po humanistyczne. SEC stawia na bezpośredni kontakt z praktykami, którzy na co dzień kształtują rynek energetyczny i pokazują jego realne wyzwania. W ramach kampanii realizowany jest cykl bezpłatnych wykładów, warsztatów i spotkań z ekspertami, które pozwalają zdobyć praktyczną wiedzę i lepiej zrozumieć branżę „od środka”. Projekt powstaje przy wsparciu partnerów instytucjonalnych i medialnych, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Szczecin oraz we współpracy z Akademickim Szczecinem.

Autor: K. Sokolik WIMiM ZUT/ Materiały prasowe

Intensywny początek kampanii

Pierwsze miesiące projektu wyraźnie pokazały, jak duże jest zainteresowanie tematyką energetyczną. W kwietniu uczestnicy mieli okazję spojrzeć na transformację z różnych perspektyw: prawnej, technologicznej i praktycznej.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego studenci poznali regulacyjne podstawy transformacji energetycznej podczas spotkania z Tomaszem Dobrzyńskim z kancelarii CWW. Z kolei na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT eksperci – prof. dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz, dr hab. inż. Tomasz Kujawa, prof. ZUT oraz dr hab. inż. Sławomir Wiśniewski – przedstawili nowoczesne rozwiązania dla ciepłownictwa: od geotermii, przez pompy ciepła, po technologie wodorowe. Zwieńczeniem było wyjście do Ciepłowni Rejonowej Dąbska, gdzie uczestnicy pod okiem Michała Kieruczenko, mogli zobaczyć system ciepłowniczy w praktyce: od tradycyjnych rozwiązań po nowoczesną kogenerację. To właśnie takie doświadczenia najlepiej pokazują, że energetyka to nie teoria, ale realny, dynamicznie zmieniający się świat.

W maju studenci Akademii Sztuki w Szczecinie poznali natomiast kulisy pracy kreatywnej w branży energetycznej podczas zajęć poświęconych marketingowi i komunikacji w obszarze transformacji energetycznej. O swoich doświadczeniach opowiedziała Patrycja Kwiecień – inicjatorka projektu „SEC z klasą”, na co dzień pracująca w Dziale Marketingu i Komunikacji SEC.

Nadchodzące wydarzenia

Kampania nie zwalnia tempa. Przed studentami kolejne inspirujące spotkania:

📅 27 maja „Zanieczyszczenie środowiska a występowanie chorób górnych i dolnych dróg oddechowych” Wykład dr n. med. Iwony Poziomkowskiej-Gęsickiej

📍 Aula Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe SEC z klasą – energia dla młodych. Energetyka bliżej studentów

📅 28 maja (godz. 10:00–12:00) „AI to nadal nierozwiązywalny problem” – dr Maciej Kawecki

📍 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT

To właśnie wykład dr. Macieja Kaweckiego będzie jednym z najmocniejszych punktów programu. Spotkanie pokaże sztuczną inteligencję bez uproszczeń i medialnego „hype’u”. Uczestnicy poznają trzy kluczowe paradygmaty rozwoju AI: uczenie nadzorowane, przez wzmocnienie oraz samonadzorowane. Punktem wyjścia do dyskusji będzie pytanie o przyszłość: czy możliwy jest kolejny przełom – „czwarty paradygmat”, który pozwoli sztucznej inteligencji zbliżyć się do ludzkiego sposobu myślenia? Jakie ograniczenia stoją dziś przed naukowcami i największymi firmami technologicznymi?

Wykład opiera się m.in. na rozmowach z czołowymi ekspertami świata nauki, takimi jak sir Roger Penrose, prof. Yann LeCun czy prof. Geoffrey Hinton. To wyjątkowa okazja, aby spojrzeć na rozwój AI z perspektywy najważniejszych debat współczesnej nauki.

Autor: K. Sokolik WIMiM ZUT/ Materiały prasowe

Energetyka to przyszłość

„SEC z klasą” to coś więcej niż kampania edukacyjna. To przestrzeń do rozmowy o przyszłości, o tym, jak będą wyglądać miasta, gospodarka i systemy energetyczne w kolejnych latach. Łącząc wiedzę ekspertów z praktyką, Szczecińska Energetyka Cieplna pokazuje, że transformacja energetyczna dzieje się tu i teraz – i że każdy może być jej częścią.

Szczegóły kolejnych wydarzeń publikowane są na bieżąco w kanałach Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

Zainteresowani udziałem mogą kontaktować się pod adresem: [email protected]

Autor: K. Sokolik WIMiM ZUT/ Materiały prasowe

SEC z klasą – Ewa Chmielewska

Materiał Sponsorowany