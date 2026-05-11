US rusza z projektem „LIFE Drawa BIS”

Drawa jako jedyna rzeka na kontynencie została dwukrotnie objęta tak prestiżowym i wysokim dofinansowaniem z unijnego programu LIFE. To dowód nie tylko na jej wartość przyrodniczą, ale także na sukces poprzednich działań, dzięki którym do rzeki po latach powróciły łososie.

Walka o wodę i naturę

Najnowszy etap prac, zaplanowany na lata 2026–2030, skupi się przede wszystkim na problemach hydrologicznych. Eksperci z Uniwersytetu Szczecińskiego, we współpracy z Wodami Polskimi, RDOŚ oraz firmą Komes Woda, stawiają przed sobą ambitne cele:

Zatrzymanie wody w rzece

Projekt zakłada przywrócenie rzeki do jej starego, krętego koryta, co pomoże rybom w swobodnej migracji

Działania mają bezpośrednio pomóc nie tylko łososiom, ale także rzadkim małżom oraz roślinności wodnej

Dzięki tym działaniom Drawa ma pozostać czysta i odporna na kaprysy pogody dla przyszłych pokoleń turystów i mieszkańców regionu.

Wartość projektu to ponad 5 milionów euro.

