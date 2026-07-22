Zabójstwo w Chojnie. Sąd podjął decyzję w sprawie 20-latka podejrzanego o zabójstwo matki

Areszt w Gryfinie. Duże ryzyko popełnienia czynów

Młody mężczyzna, podejrzewany o zabicie matki oraz atak na babcię, stanął przed sądem w Gryfinie w środowe popołudnie. Śledczy wnieśli o zastosowanie wobec niego aresztu na trzy miesiące. Sędzia zgodził się z tym żądaniem.

Jak wyjaśnił w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej Michał Tomala, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie, wymiar sprawiedliwości ocenił prawdopodobieństwo dokonania przestępstw jako niezwykle wysokie.

Według informacji przekazanych przez Michała Tomalę, areszt potrwa co najmniej do 18 października. Sąd wziął pod uwagę standardowe czynniki, takie jak groźba surowej kary, niebezpieczeństwo ukrywania dowodów czy ucieczki. 20-letni Karol otrzymał również adwokata wyznaczonego z urzędu.

Morderstwo w Chojnie. Ofiara z obrażeniami głowy

Do tragicznych wydarzeń doszło w poniedziałek, 20 lipca. Na terenie budowy nowego domu należącego do rodziny Sz., odkryto zwłoki 46-letniej Aleksandry. Ciało kobiety nosiło ślady ciężkich urazów głowy. Obok niej znajdowała się jej matka, będąca jednocześnie babcią podejrzanego. Starsza kobieta straciła przytomność i trafiła pod opiekę lekarzy.

Z ustaleń śledztwa wynika, że babcia również miała być jedną z ofiar ataku. Kobieta cudem przeżyła

Poszukiwania 20-latka. Akcja z udziałem dronów i psów

Gdy odkryto zbrodnię, sprawcy nie było już na miejscu. Funkcjonariusze od razu wszczęli poszukiwania, a alarm postawił na nogi całą komendę. W akcji uczestniczyły patrole, oddziały prewencji ze Szczecina, a także specjalistyczne psy tropiące i urządzenia latające.

Około godziny 13:00, zaledwie trzy godziny po odnalezieniu ciała, 20-latek wpadł w ręce policji.

Zarzuty dla Karola. Grozi mu dożywocie

Następnego dnia młody mężczyzna trafił do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie. Tam przedstawiono mu oficjalne zarzuty.

Prokurator Damian Kordykiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przekazał, że śledczy oskarżyli 20-latka o zamordowanie matki oraz celową próbę odebrania życia babci.

Maksymalna kara, z jaką musi liczyć się podejrzany, to dożywotnie pozbawienie wolności, a minimalna wynosi 10 lat.

Trwa śledztwo w sprawie zbrodni

Prokuratorzy z Gryfina nie ustają w pracy nad sprawą. Trwa dokładna analiza zgromadzonych śladów i przesłuchania osób mających wiedzę o zdarzeniu. Celem śledczych jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o motywy zbrodni oraz odtworzenie przebiegu dramatu w budowanym domu.

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