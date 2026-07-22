20-latek usłyszał zarzuty za śmierć matki. Babcia cudem uniknęła najgorszego

Makabryczne odkrycie w Chojnie

Dramat rozegrał się w poniedziałek, 20 lipca. Tuż przed godziną 10.00 w powstającym budynku przy ul. Kopernika w Chojnie natrafiono na zwłoki 46-letniej Aleksandry. Według doniesień świadków, na które powołuje się dziennik „Fakt”, kobieta doznała rozległych urazów głowy, a widok na miejscu był określany jako „drastyczny”.

Mimo natychmiastowego wezwania służb medycznych, 46-latki nie udało się uratować. W wyniku tych wstrząsających wydarzeń ucierpiała także babcia Karola. Zobaczywszy martwą córkę, straciła przytomność i trafiła do placówki medycznej. Śledczy ustalili, że to ona miała być kolejnym celem sprawcy.

Obława w Chojnie. Psy, drony i alarm dla policji

Gdy tylko znaleziono ciało Aleksandry Sz., mundurowi natychmiast ruszyli na poszukiwania jej 20-letniego syna, Karola, którego nie było w domu. Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie zarządził pełną gotowość dla całej tamtejszej jednostki.

Do poszukiwań zaangażowano szerokie siły. W akcji brali udział policjanci z wydziału prewencji, przewodnicy z psami, piloci dronów oraz szczeciński oddział prewencji. Pomagali także druhowie z okolicznych jednostek OSP.

Skuteczna mobilizacja sprawiła, że 20-latek wpadł w ręce organów ścigania niecałe trzy godziny od momentu znalezienia ciała matki. Funkcjonariusze zaznaczali, że szybkie zatrzymanie było możliwe dzięki „natychmiastowemu rzuceniu potężnych sił w teren”.

Przesłuchanie 20-letniego Karola w Gryfinie. Kask na głowie

We wtorek po południu podejrzany trafił do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie. Wyprowadzono go w specjalnym hełmie ochronnym – to rutynowe działanie przy najpoważniejszych przestępstwach, zapobiegające samookaleczeniu lub napaści ze strony oskarżonego.

Podczas przesłuchania śledczy przedstawili 20-latkowi zarzuty:

zabójstwa matki,

usiłowania zabójstwa babci.

Prokuratura na tym etapie nie zdradza motywów działania sprawcy ani szczegółowego opisu tragicznych wydarzeń. Potwierdzono jednak, że zebrane dowody były wystarczające do postawienia mu najsurowszych z możliwych zarzutów.

Śledztwo trwa. 20-latkowi z Chojny grozi dożywocie

Postępowanie w tej szokującej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gryfinie. Śledczy badają przebieg koszmaru w budowanym domu, mechanizm zadania obrażeń oraz stan psychiki młodego mężczyzny.

Oskarżyciel złożył w sądzie wniosek o tymczasowy, trzymiesięczny areszt dla 20-latka.

Za morderstwo oraz usiłowanie popełnienia tej zbrodni grozi mu kara dożywotniego więzienia.

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