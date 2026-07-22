Mała wieś na Pomorzu przyciąga tłumy. Słynie z olbrzymiego hotelu i domku żony dyktatora

Urokliwe Pobierowo przyciąga rzesze wczasowiczów

Położone w granicach gminy Rewal letnisko kusi turystów od wielu dekad rozległą, piaszczystą plażą oraz mikroklimatem tworzonym przez okoliczne lasy sosnowe. Podczas wakacyjnych miesięcy miejscowość dosłownie pęka w szwach, a liczba przyjezdnych znacząco przewyższa lokalną populację. Na gości czekają liczne atrakcje dla rodzin, sieć ścieżek rowerowych oraz bogata baza gastronomiczna i noclegowa. Choć ustępuje popularnością takim gigantom jak Kołobrzeg czy Mielno, wciąż pozostaje jednym z najbardziej pożądanych kierunków na urlop nad Bałtykiem.

Gigantyczny Hotel Gołębiewski w Pobierowie

Prawdziwy renesans popularności wieś przeżyła, gdy na jej terenie otwarto Hotel Gołębiewski. Ten potężny kompleks wypoczynkowy to obecnie największy taki obiekt w Polsce, zdolny ugościć jednocześnie nawet 3 tysiące osób. Turyści mają do dyspozycji ponad tysiąc pokoi, a także ogromną strefę rekreacyjną z basenami i SPA. Nie brakuje tam również kilku restauracji oraz nowoczesnego zaplecza przeznaczonego na konferencje i spotkania biznesowe.

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Pobierowo - niewielki kurort nad polskim morzem [ZDJĘCIA]

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Tajemnice Pobierowa. Czy mieszkała tu Ewa Braun?

Miejscowość skrywa w swojej przeszłości pewną intrygującą zagadkę historyczną. Według przekazów to właśnie w Pobierowie swój czas wolny miała spędzać Ewa Braun, czyli małżonka Adolfa Hitlera. Co najbardziej zaskakujące, drewniany dom letniskowy przypisywany tej postaci stoi zaledwie kilkanaście minut spacerem od nowo wybudowanego, monumentalnego Hotelu Gołębiewski.

Żona Hitlera mieszkała w Pobierowie. Oto jej dom [ZDJĘCIA]

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Największe atrakcje turystyczne w Pobierowie i okolicach

Głównym magnesem przyciągającym urlopowiczów do tej miejscowości jest bez wątpienia przepiękna plaża, która regularnie pojawia się w zestawieniach najpiękniejszych fragmentów polskiego wybrzeża. Życie towarzyskie toczy się głównie przy ulicy Grunwaldzkiej, gdzie turyści mogą przebierać w ofertach kawiarni, lodziarni i stoisk z wakacyjnymi pamiątkami. Będąc w okolicy, grzechem wręcz byłoby nie zobaczyć pobliskiego Rewala, słynnych ruin kościoła na klifie w Trzęsaczu oraz zabytkowej latarni morskiej w Niechorzu.