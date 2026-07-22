Te dwa zabytkowe dworce na Pomorzu Zachodnim wkrótce zmienią się nie do poznania. PKP szykuje wielkie remonty

Dworzec w Międzyzdrojach wkrótce zyska nowe oblicze

Pochodzący częściowo z 1899 roku budynek stacyjny w Międzyzdrojach nareszcie zostanie zmodernizowany. Spółka PKP ogłosiła już postępowanie przetargowe na wyłonienie biura projektowego, a od 17 lipca trwa analiza złożonych propozycji. Jest to początek procesu odnowy gmachu, który na przestrzeni lat pełnił różne role – funkcjonował m.in. jako letnia poczekalnia czy przestrzeń handlowa, by z czasem stać się obiektem o cechach modernistycznych.

Nadchodzące prace obejmą kompleksowy remont samej bryły budynku, jak i wschodniego placu przed peronem. Zgodnie z zapowiedziami, obiekt zostanie całkowicie pozbawiony barier architektonicznych, a jego unikalny charakter zostanie zachowany. Przestrzeń dla podróżnych zostanie ulokowana na parterze, natomiast piętro zajmą pomieszczenia o charakterze technicznym.

W otoczeniu stacji zaplanowano budowę nowych ciągów pieszych, zadaszenia dla rowerów oraz wyznaczenie strefy na automat kurierski, a całość dopełnią świeże rośliny. Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, odrestaurowany zostanie również historyczny obiekt magazynowy.

Metamorfoza dworca w Stargardzie dzięki unijnym dotacjom

Stacja w Stargardzie może pochwalić się jeszcze dłuższą przeszłością, gdyż została wzniesiona w latach 1845–1846 jako końcowy przystanek trasy ze Szczecina. W kolejnych dziesięcioleciach obiekt poddawano rozbudowom, a jego znakiem rozpoznawczym do dziś są charakterystyczne wieżyczki w strefie wejściowej. W czasach międzywojennych bryła nabrała bardziej oszczędnego, modernistycznego wyglądu.

W połowie lipca władze PKP S.A. sfinalizowały porozumienie z biurem Transprojekt Gdański na opracowanie planów przebudowy. Działanie to wpisuje się w szerszy plan modernizacji stacji kolejowych, prowadzony wraz z nową inicjatywą pod nazwą „Dworce Przyjazne Pasażerom”.

Prace budowlane dotkną nie tylko samego gmachu, ale i terenu wokół niego. Planowana jest wymiana nawierzchni, aranżacja zieleni oraz stworzenie stref parkingowych – w tym stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami, postoju taksówek oraz stref Kiss & Ride. Środek budynku przejdzie całkowitą metamorfozę, co pozwoli na poprawę jego użyteczności i potencjału biznesowego. Co ciekawe, władze Stargardu już wyraziły zainteresowanie zagospodarowaniem fragmentu tej przestrzeni.

Warto podkreślić, że znakomita większość, bo aż 85 proc. wydatków kwalifikowalnych, zostanie pokryta z funduszy europejskich, co zagwarantowano w umowie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Resztę środków, czyli 15 proc., stanowić będzie celowa dotacja państwowa.

Nowe oblicze stacji dla podróżnych na Pomorzu Zachodnim

Szef resortu infrastruktury, Dariusz Klimczak, zwraca uwagę, że województwo zachodniopomorskie potrzebuje dużych nakładów inwestycyjnych, zarówno w obszarze transportu towarowego, jak i w trosce o wygodę pasażerów. Odnowa obiektów stacyjnych w Międzyzdrojach i Stargardzie jest elementem szerszego planu rewitalizacji szlaków i węzłów kolejowych na tym terenie.

Jak wskazuje Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A., celem przedsiębiorstwa jest, aby pozytywne zmiany na polskiej kolei dotarły do wszystkich regionów państwa. Stacja w Międzyzdrojach zapoczątkuje modernizacje na Pomorzu Zachodnim w ramach przedsięwzięcia „Dworce Przyjazne Pasażerom”, zaś Stargard będzie realizacją wcześniejszych założeń inwestycyjnych.

Przełom w infrastrukturze kolejowej na Pomorzu Zachodnim

Działania renowacyjne zaplanowane w Międzyzdrojach i Stargardzie to nie tylko przywracanie dawnej świetności historycznym murom, ale nade wszystko krok w stronę zwiększenia wygody użytkowników i stymulacji rozwoju tych terenów. Kiedy roboty dobiegną końca, oba dworce mają przekształcić się we współczesne, praktyczne i otwarte miejsca, z których chętnie korzystać będą zarówno przyjezdni, jak i mieszkańcy.

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