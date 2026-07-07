"Dworzec wstydu" przeszedł metamorfozę. Pasażerowie wytykają jeden poważny błąd

„Szczecin Dąbie – stoisz w ziąbie”. Posłanka nagłośniła fatalny stan dworca

Złośliwe hasło „Szczecin Dąbie – stoisz w ziąbie” przylgnęło do jednego z najistotniejszych obiektów kolejowych w mieście po interwencji posłanki Lewicy z Kutna, Pauliny Matysiak. W 2023 roku polityczka osobiście sprawdziła kondycję stacji i nagłośniła jej opłakany stan. Dworzec jawił się jako miejsce zapomniane i mocno zaniedbane, a co gorsza, sam budynek zamykano już o 20:00, mimo nieustającego, dużego ruchu podróżnych. Efekt był taki, że ludzie czekali na pociągi na zewnątrz, narażeni na zacinający deszcz, przenikliwe zimno i wiatr.

Wielka przebudowa stacji. Nowe perony i tunele to nie koniec

Sytuacja uległa jednak zdecydowanej poprawie. Przebudowano perony, oddano do użytku przejście podziemne, a całe otoczenie stacji nabrało wyglądu przystającego do ważnego węzła w dużej aglomeracji. Co więcej, wciąż prowadzone są prace w samym budynku dworca, a ich finał przewidziano jeszcze na ten rok. Przedstawiciele PKP PLK przekonują, że realizowane zadania drastycznie podniosą jakość i bezpieczeństwo przemieszczania się tysięcy pasażerów z regionu.

– To inwestycje, które realnie zmieniają codzienne podróże mieszkańców. Nowe przejścia pod torami i windy zapewniają wygodne, bezpieczne i bezkolizyjne dojście do peronów – podkreśla Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK.

Zmodernizowane perony, podniesione w celu dopasowania do najnowszych pociągów, wyposażono w ławki, czytelne tablice informacyjne oraz energooszczędne systemy oświetleniowe LED. Co najważniejsze, zamontowano wreszcie zadaszenia chroniące przed słońcem i deszczem. Paradoksalnie to właśnie one wywołały najwięcej uwag i krytyki.

Gdy pada deszcz, pasażerowie mokną. Problem z wiatą w Dąbiu

Znaczna część pasażerów zauważyła spory mankament – zadaszenie na peronie numer 2 ustawiono w zbyt dużej odległości od miejsca, gdzie zatrzymują się wagony. W czasie ulewy podróżni zmuszeni są przejść kilkadziesiąt metrów bez żadnej osłony, co skutkuje zmoknięciem tuż przed wejściem do pociągu. To szczególnie problematyczne dla osób w podeszłym wieku, rodzin z małymi dziećmi czy też podróżnych, którzy muszą przesiadać się w pośpiechu.

Skąd decyzja, by wiaty nie poprowadzić aż do kładki? Spółka PKP PLK argumentuje to zmienionym układem ciągów pieszych, a przede wszystkim umiejscowieniem nowego tunelu, który docelowo ma przejąć rolę głównego łącznika między peronami.

– Wiata naprzeciwko budynku dworca została usytuowana przy wyjściu z nowego przejścia pod torami i jednocześnie wydłużona względem wcześniejszego rozwiązania – wyjaśnia Bartosz Pietrzykowski, cytowany przez „Głos Szczeciński”.

Niemniej jednak, osoby korzystające ze stacji argumentują, że przy takim potoku pasażerów, obiekt tego kalibru powinien gwarantować pełną ochronę przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi.

Kluczowy węzeł kolejowy dla całego Pomorza Zachodniego

Stacja Szczecin Dąbie to – zaraz po Szczecinie Głównym – najważniejszy punkt na kolejowej mapie stolicy województwa zachodniopomorskiego. W ciągu roku przewija się tu przeszło milion osób, a swoje postoje mają tu wszystkie składy o zasięgu regionalnym i dalekobieżnym. Zdarza się nawet, że niektóre pociągi zmierzające w kierunku Świnoujścia, jadąc przez ścisłe centrum, zatrzymują się w Dąbiu dwukrotnie.

Przy takiej intensywności ruchu każda niedoróbka urasta do rangi poważnego kłopotu. Modernizacja dworca to niezaprzeczalnie gigantyczny sukces, jednak kwestia tego, czy zarządca infrastruktury pochyli się nad problemem źle usytuowanej wiaty na drugim peronie, nadal pozostaje bez odpowiedzi.

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