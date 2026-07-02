Inwestycje na kolei zakończone. Pasażerowie zyskali ułatwienia w Dąbiu i Zdrojach

Szczecin Dąbie z nowymi peronami

Pasażerowie wsiadający do pociągów na stacji Szczecin Dąbie korzystają już z podwyższonych platform, które specjalnie dopasowano do wymogów nowoczesnego taboru szynowego. Przestrzeń wyposażono w chroniące przed deszczem wiaty, nowe ławki oraz energooszczędne oświetlenie w technologii LED, ułatwiające orientację po zapadnięciu zmroku. Infrastrukturę uzupełniono o zaktualizowane gabloty z rozkładami jazdy i wyraźne tablice kierunkowe.

Zdecydowanie najważniejszym udogodnieniem na tym obiekcie jest przestronny, liczący blisko pięćdziesiąt metrów długości tunel pod torowiskiem. Dzięki zainstalowanym tam nowoczesnym windom cała stacja stała się całkowicie przyjazna dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Jak zaznacza w swoim komunikacie Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK, zrealizowane prace mają ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności.

- To inwestycje, które realnie zmieniają codzienne podróże mieszkańców. Nowe przejścia pod torami i windy zapewniają wygodne, bezpieczne i bezkolizyjne dojście do peronów – podkreśla przedstawiciel państwowej spółki.

Przystanek Szczecin Zdroje przebudowany. Lepsze przejścia między ulicami

Poważną metamorfozę przeszedł również popularny przystanek Szczecin Zdroje, gdzie oddano do użytku nowy ciąg komunikacyjny. Konstrukcja z szybami windowymi sprawnie spina rejon ulicy Czwartaków z sąsiednią ulicą Walecznych. Kolejarze odnowili także dotychczasowe ścieżki prowadzące bezpośrednio na pierwszą platformę wzdłuż skarpy oraz drugą od strony pobliskiej arterii.

Same perony zyskały w pełni antypoślizgową warstwę wierzchnią, która dodatkowo chroni podróżnych przed niebezpiecznym upadkiem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. Zastosowano tam również specjalne linie naprowadzające o wyczuwalnej fakturze, wspierające samodzielne poruszanie się osób niewidomych i słabowidzących.

Przedstawiciel PKP PLK zwraca uwagę na uniwersalny charakter przeprowadzonych modernizacji i potrzebę likwidacji barier.

- Dbamy o to, by kolej była dostępna dla wszystkich. Zmodernizowane perony i nowe dojścia znacząco ułatwiają korzystanie z transportu kolejowego w tej części miasta – dodaje Bartosz Pietrzykowski.

Rozwój Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Pociągi dojadą do sąsiednich miast

Zakończone w ostatnim czasie roboty budowlane stanowią istotny element szerokiego programu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Założeniem tego gigantycznego przedsięwzięcia jest zagwarantowanie mieszkańcom aglomeracji błyskawicznych połączeń nie tylko do śródmieścia stolicy Pomorza Zachodniego, ale także w kierunku takich ośrodków jak Gryfino, Stargard oraz Goleniów.

Projekt przyniósł już wymierne efekty w postaci wybudowania zupełnie nowych punktów obsługi pasażerów, takich jak Szczecin Łasztownia, Żydowce, Trzebusz oraz Goleniów Park Przemysłowy. Równocześnie wykonawcy odrestaurowali infrastrukturę peronową w kilku mniejszych miejscowościach, w tym Daleszewie, Czepinie, Gryfinie i szczecińskich Podjuchach.

Całkowity budżet inwestycji przekracza kwotę 900 milionów złotych. Pieniądze na ten cel pochodzą w dużej mierze z dofinansowań unijnych, przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz programu FEniKS.

Kolej ma być najwygodniejszym transportem. PKP PLK zapowiada kolejne ułatwienia

Sfinalizowanie przebudowy na węzłach w Dąbiu oraz Zdrojach przybliża cały region do momentu ostatecznego startu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Lokalne społeczności już teraz na co dzień testują w praktyce oddaną infrastrukturę, a spółka PKP PLK jest głęboko przekonana, że dzięki wprowadzonym udogodnieniom transport szynowy zdominuje tutejszy obszar pod względem wygody podróżowania.

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Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Następne pytanie