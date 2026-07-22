Zaćmienie Słońca wywołuje turystyczną gorączkę. Pakiety znikają w mgnieniu oka

Zaćmienie Słońca nowym hitem turystycznym w Europie

Moment, gdy Księżyc całkowicie lub częściowo przesłania tarczę Słońca, staje się ogromnym magnesem dla podróżników. W Polsce będziemy mogli podziwiać nawet 85-procentowe zakrycie, a w wybranych częściach Europy w środku dnia zapanuje mrok. To widowisko, które budzi potężne emocje, stało się jednym z głównych powodów wyjazdów planowanych na lato 2026 roku.

Analitycy rynku turystycznego zauważają zmianę preferencji. Współcześni urlopowicze częściej wybierają podróże, które gwarantują unikalne doświadczenia, a nie tylko wypoczynek w konkretnym miejscu. Sierpniowe zaćmienie doskonale odpowiada na te potrzeby.

Ekspert eSky.pl o nowym zjawisku w branży turystycznej

Przedstawiciel platformy podróżniczej eSky.pl, Marcin Starkowski, uważa, że nadchodzące zaćmienie wykreowało silny impuls do podróżowania.

– Sierpniowe zaćmienie Słońca to podręcznikowy przykład zjawiska, które nazywamy event-driven tourism. W eSky obserwujemy, że współczesny podróżnik nie szuka już tylko kierunku na mapie, ale przeżyć o wysokim poziomie emocji. Zwrot z inwestycji w podróż nie jest mierzony standardem hotelu, ale siłą doświadczeń, które zostają z nami na lata. Dla wielu osób te trzy minuty całkowitej ciemności w środku dnia są warte więcej niż dwa tygodnie tradycyjnego urlopu – mówi Marcin Starkowski.

Hiszpania i Islandia z rekordowymi wzrostami rezerwacji

Statystyki platformy eSky.pl dowodzą, że zainteresowanie podróżami w okolicach 12 sierpnia drastycznie wzrosło.

W zestawieniu z rokiem poprzednim odnotowano:

wzrost liczby rezerwacji pakietów Lot+Hotel do Hiszpanii o 106 procent,

wzrost rezerwacji samolotowych do Hiszpanii o 119 procent,

skok sprzedaży biletów na Islandię aż o 178 procent.

Te kraje znajdują się w tzw. pasie całkowitości, gdzie tarcza słoneczna zniknie w pełni, a mrok zapadnie na ponad dwie minuty. Islandia zaoferuje najdłuższą fazę całkowitego zaćmienia, ale równie wspaniałe widowisko będzie można podziwiać na północnym wschodzie Portugalii oraz w hiszpańskich regionach, takich jak León, Saragossa i Majorka.

Jak będzie widoczne zaćmienie w Polsce?

Choć w naszym kraju doświadczymy „jedynie” częściowego zaćmienia, jego rozmach będzie znaczący. W zachodniej Polsce Księżyc zakryje od 85 do 87 procent słońca, w centrum około 80 procent, a na południowym wschodzie od 40 do 60 procent. To najlepsze zjawisko tego typu widoczne u nas od 1999 roku.

Z tej okazji wiele polskich miast organizuje pikniki i wspólne obserwacje. Jednak osoby pragnące zobaczyć całkowite zaćmienie decydują się na podróże zagraniczne, nierzadko rezerwując wyjazdy z rocznym wyprzedzeniem.

Dlaczego podróżujemy za zjawiskami astronomicznymi?

Specjaliści z branży turystycznej zaznaczają, że zaćmienia mają niezwykłą siłę przyciągania. Są to wydarzenia rzadkie i niezwykle intensywne, często określane przez uczestników jako najbardziej surrealistyczne przeżycie w ich życiu.

– To nie jest przypadek, to precyzyjne planowanie urlopu i logistyki pod unikatowe wydarzenia. Widzimy, że ludzie są gotowi lecieć na drugi koniec Europy tylko po to, by przeżyć te kilka minut ciemności - dodaje Marcin Starkowski.

Gdzie najlepiej podziwiać sierpniowe wydarzenie?

Najlepsze warunki do obserwacji zapewnią:

Islandia – z najdłuższą fazą całkowitego zaćmienia,

Hiszpania – z szerokim pasem całkowitego zaciemnienia, obejmującym również popularne kurorty wyspiarskie,

Portugalia – w której pełna ciemność zapadnie w północno-wschodnich regionach.

Dla osób planujących oglądanie w Polsce rekomendowane są miejsca z otwartym widokiem na zachodni horyzont, takie jak wzniesienia, plaże czy tarasy widokowe.

Kalendarz przyszłych zaćmień Słońca

Sierpniowe wydarzenie inauguruje cykl niezwykłych zjawisk, które przez kolejne trzy lata będą przyciągać rzesze fanów astronomii. 2 sierpnia 2027 roku czeka nas jedno z najdłuższych całkowitych zaćmień stulecia – trwające 6 minut i 20 sekund. Zobaczą je najlepiej mieszkańcy i turyści w Egipcie, na Półwyspie Arabskim (np. w Arabii Saudyjskiej i Jemenie) oraz w części Indii. Następnie, 26 stycznia 2028 roku, będziemy mogli obserwować obrączkowe zaćmienie Słońca, znane jako „pierścień ognia”. Tarcza Księżyca przesłoni środek słońca, zostawiając jasną krawędź – zjawisko to będzie najbardziej widowiskowe w Hiszpanii, Portugalii i na Wyspach Kanaryjskich.

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