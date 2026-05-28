Zbliża się zaćmienie Słońca nad Polską. Na to zjawisko czeka się całe lata!

Na czym polega zaćmienie Słońca?

Mechanizm tego kosmicznego spektaklu opiera się na idealnym ustawieniu ciał niebieskich. Księżyc znajdujący się w nowiu wchodzi dokładnie pomiędzy Ziemię a Słońce, zakrywając je w całości lub tylko w pewnym fragmencie. Skutkuje to znacznym ograniczeniem docierającego do nas światła, przez co niebo przybiera wyjątkowo chłodny i niespotykany na co dzień odcień.

Dlaczego zaćmienie Słońca występuje tak rzadko?

Powstanie tego fenomenu wymaga perfekcyjnego ustawienia trzech obiektów astronomicznych w jednej prostej. Orbita Księżyca charakteryzuje się jednak pewnym nachyleniem względem ziemskiej ścieżki obiegowej, dlatego większość nowiów mija naszą planetę bez jakiegokolwiek zauważalnego efektu zaciemnienia. Właśnie z powodu tych różnic w płaszczyznach orbit, całkowite zasłonięcie tarczy słonecznej nad kontynentem europejskim można podziwiać zaledwie raz na kilkadziesiąt lat.

Kiedy będzie można zobaczyć zaćmienie Słońca w 2026 roku?

Ten niezwykły moment przypadnie na środę 12 sierpnia 2026 roku, tuż przed zapadnięciem zmroku. Zaćmienie Słońca rozpocznie się w przedziale czasowym między godziną 19.10 a 19.20. Maksymalna faza przesłonięcia nastąpi od około 20.00 do 20.20, a koniec spektaklu zbiegnie się z momentem chowania się gwiazdy za horyzont. Przykładowo mieszkańcy Warszawy zauważą pierwsze zmiany o 19.14, a szczyt zjawiska przypadnie na 20.02. Z kolei we Wrocławiu początek zaplanowano na 19.17, zaś największe zaciemnienie na 20.09.

Głębokie częściowe zaćmienie Słońca w Polsce. Gdzie będzie najlepiej widoczne?

Stopień zakrycia tarczy słonecznej będzie zauważalnie różnił się w zależności od naszego położenia na mapie kraju. Najbardziej spektakularny widok czeka mieszkańców zachodnich regionów, takich jak Szczecin czy Wrocław, gdzie Księżyc przesłoni od 85 do 87 procent powierzchni naszej gwiazdy. W centrum Polski, między innymi w Warszawie i Łodzi, wskaźnik ten wyniesie około 80-82 procent. Najsłabsze efekty odnotują osoby przebywające na południowym wschodzie, tam zasłonięte zostanie zaledwie 40 do 60 procent tarczy. Będzie to jednak najbardziej widowiskowe zdarzenie tego typu w naszym kraju od 1999 roku.

W jakich krajach wystąpi całkowite zaćmienie Słońca?

Pełne zaćmienie ominie Polskę, ale będzie widoczne w kilku innych fascynujących rejonach świata. Główny pas całkowitości obejmie swoim zasięgiem terytorium Grenlandii oraz Islandii, gdzie faza całkowitego zakrycia potrwa maksymalnie dwie minuty i osiemnaście sekund. Następnie cień Księżyca powędruje nad Hiszpanię, obejmując takie miasta jak Burgos, León, Saragossę oraz wyspy Majorkę i Ibizę. Ostatnim punktem na trasie pełnego zaćmienia będzie północno-wschodnia część Portugalii. Wymienione obszary doświadczą stuprocentowego zaciemnienia, co sprawi, że w samym środku dnia zapanują tam warunki przypominające środek nocy.

Jak obserwować zaćmienie Słońca?

Bezpośrednie spoglądanie na naszą dzienną gwiazdę bez ochrony grozi trwałym uszkodzeniem wzroku. Nawet w momencie największego przysłonięcia tarczy stanowczo zakazuje się patrzenia na zjawisko nieuzbrojonym okiem. Do bezpiecznej obserwacji należy wykorzystywać wyłącznie specjalistyczny sprzęt, taki jak okulary z certyfikowanym filtrem, folię ND5 lub Baader AstroSolar, a także teleskopy czy lornetki wyposażone w profesjonalne zabezpieczenia. Zdecydowanie odradza się stosowanie zwykłych okularów przeciwsłonecznych, płyt CD, przydymionego szkła oraz starych klisz fotograficznych. Aby cieszyć się najlepszym widokiem, warto udać się na teren z otwartym zachodnim horyzontem, z dala od wysokich budynków i gęstych drzew.

Kolejne spektakularne zaćmienia Słońca

Wydarzenie z sierpnia 2026 roku zapoczątkuje niezwykłą, trzyletnią serię fascynujących zjawisk astronomicznych. Dokładnie 12 sierpnia czeka nas głębokie zaćmienie częściowe w Polsce oraz całkowite nad Hiszpanią i Islandią. Z kolei 2 sierpnia 2027 roku dojdzie do jednego z najdłuższych pełnych zaćmień w całym dwudziestym pierwszym wieku, które potrwa imponujące sześć minut i dwadzieścia sekund. Następny rok, a dokładniej 26 stycznia 2028, przyniesie tak zwane zaćmienie obrączkowe, nazywane często pierścieniem ognia. Natomiast na kolejne całkowite zasłonięcie naszej dziennej gwiazdy widoczne z terytorium Polski poczekamy bardzo długo, bo aż do 2135 roku.

