Niebieski Księżyc rozświetli niebo. To zjawisko występuje niezmiernie rzadko

Kiedy będziemy podziwiać Niebieski Księżyc?

Dokładnie 31 maja 2026 roku o godzinie 04:44 rano nastąpi zjawisko całkowitej pełni Księżyca. W tym momencie promienie słoneczne idealnie oświetlą całą tarczę naszego satelity, co zapewni wspaniały widok nad naszymi głowami.

To jednak zupełnie nietypowe zjawisko. Ten wiosenny spektakl określa się mianem Niebieskiego Księżyca.

Niebieski Księżyc to wyjątkowa pełnia. Skąd wzięła się ta nazwa

Mimo intrygującej nazwy Księżyc nie zmieni barwy. Fraza „Blue Moon” dotyczy dwóch sytuacji astronomicznych:

Wystąpienia dwóch pełni w jednym miesiącu kalendarzowym (najczęstsze znaczenie).

Czwartej pełni w jednym kwartale roku, w którym normalnie notuje się tylko trzy takie zjawiska.

W 2026 roku czeka nas ten drugi przypadek. Zjawisko występuje tak rzadko, że anglojęzyczni ukuli nawet powiedzenie „once in a blue moon”, co odpowiada naszemu polskiemu „raz na ruski rok”.

Złudzenie księżycowe i bezchmurne niebo. Jak najlepiej obserwować pełnię

Oglądanie tego zjawiska jest bardzo proste. Wszelkie lornetki i teleskopy będą zbędne, gdyż całkowicie wystarczy nam:

miejsce ze świetnie widocznym widnokręgiem,

maksymalne odcięcie się od sztucznych świateł,

dłuższa chwila, aby oczy dostosowały się do mroku.

Obiekt prezentuje się najlepiej przy linii horyzontu, tuż po zachodzie 30 maja i krótko przed wschodem 31 maja. Uaktywnia się wtedy tak zwane złudzenie księżycowe, przez co bryła wizualnie wydaje się sporo większa niż w rzeczywistości.

Jak pogoda wpływa na Niebieski Księżyc. Te warunki utrudnią obserwację

Podczas śledzenia tarczy Księżyca kluczowa jest pogoda. Żadna faza na niebie nie pokona gęstej pokrywy chmur. Optymalne środowisko to:

przejrzyste lub minimalnie przysłonięte niebo,

dość skromna wilgotność powietrza,

całkowity brak oparów i pyłów.

Większa wilgoć wywołuje ciekawe efekty świetlne. Zjawisko halo jest ładne, jednak sporo utrudnia dostrzeganie detali.

Bóle głowy i bezsenność. Jak Niebieski Księżyc odbije się na zdrowiu

Medycy ostatecznie nie potwierdzili wpływu tego wydarzenia na organizm, jednak mnóstwo osób uskarża się w tych dniach na konkretne dolegliwości:

zaburzenia snu,

podwyższoną nerwowość,

spotęgowane uczucia,

nawracające migreny,

spadki skupienia uwagi.

Eksperci obwiniają za to jasne noce, zmiany zegara biologicznego i czystą autosugestię. Niezmienne pozostaje jedno — ten fenomen od stuleci pasjonuje i rozbudza wyobraźnię ludzkości na całym świecie.

