Trasa S6 częściowo odblokowana. W drugą stronę kierowcy muszą poczekać

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-02-26 8:14

Kierowcy podróżujący drogą ekspresową S6 mogą odetchnąć z ulgą, choć na razie tylko połowicznie. Od poniedziałku trasa była nieprzejezdna, ale wreszcie pojawiły się dobre wieści. Od godziny 18:30 odcinek między węzłami Karwice a Sławno Zachód został udostępniony dla jadących w stronę Szczecina. Niestety, nitka prowadząca do Gdańska wciąż znajduje się pod wodą, a strażacy walczą z żywiołem. Kiedy ruch wróci do normy?

Przełom na zablokowanej ekspresówce S6

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami służb, sytuacja drogowa uległa znacznej poprawie w środowy wieczór. Rzecznik zachodniopomorskiej straży pożarnej, aspirant Dariusz Schacht, przekazał informację o udrożnieniu pasów prowadzących w stronę stolicy regionu po godzinie 18:30. Fakt ten oficjalnie potwierdzili również przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Na trasie S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód po godz. 18.30 został przywrócony ruch w kierunku Szczecina – poinformował asp. Dariusz Schacht.

Utrudnienia w stronę Trójmiasta potrwają dłużej

Choć jedna nitka jest już przejezdna, podróżni zmierzający w kierunku Gdańska wciąż muszą uzbroić się w cierpliwość. Sytuacja na tym odcinku jest nadal skomplikowana, a strażacy kontynuują walkę z wodą zalegającą na jezdni. Służby nieustannie pracują nad wypompowywaniem cieczy z nawierzchni drogi.

- Tam planujemy je zakończyć w czwartek – dodał asp. Schacht.

Dopóki akcja strażaków nie dobiegnie końca, przejazd tą częścią ekspresówki pozostaje niemożliwy. Dla pojazdów jadących na wschód wyznaczono objazd starym śladem drogi krajowej numer 6.

Woda roztopowa zablokowała kluczową trasę

Paraliż komunikacyjny na tym fragmencie S6 rozpoczął się w poniedziałek o godzinie 20:45. Wówczas podjęto decyzję o całkowitym zamknięciu odcinka między węzłami Karwice i Sławno Zachód w obu kierunkach. Powodem drastycznych środków było zalanie jezdni przez wody roztopowe, które stworzyły niebezpieczne dla aut zastoiska. Od wtorku na miejscu pracują strażacy, wykorzystujący do osuszania terenu pompy o wysokiej wydajności.

Karwice, zalana trasa S6
