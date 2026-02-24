Trasa S6 zalana przez roztopy! Poważne utrudnienia

Woda z roztopów zablokowała S6. Utrudnienia między Karwicami a Sławnem Zachód

Poważne utrudnienia na drodze ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim. W poniedziałek wieczorem zablokowany został odcinek między węzłami Karwice a Sławno Zachód. Powodem są roztopy, przez które na jezdni utworzyło się wielkie bajoro. Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, trasa jest nieprzejezdna od godziny 20.45. Zablokowane zostały obie jezdnie – zarówno w kierunku Szczecina, jak i Gdańska. Na nawierzchni utworzyły się rozlewiska wody, które uniemożliwiają bezpieczny przejazd. W takich warunkach nawet niewielka prędkość nie gwarantuje kontroli nad pojazdem, dlatego podjęto decyzję o całkowitym zamknięciu odcinka.

Utrudnienia powinny być usunięte w ciągu najbliższych godzin, ale lepiej unikać tego miejsca

Dla kierowców wyznaczono objazd starym przebiegiem drogi krajowej nr 6. Służby apelują o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków, szczególnie że lokalne drogi mogą być obciążone zwiększonym ruchem. Według wstępnych informacji utrudnienia mogą potrwać nawet do 12 godzin, powinny zatem być usunięte w ciągu najbliższych godzin. Jak zaznaczył dyżurny PID, jest to czas orientacyjny i wszystko zależy od tempa ustępowania wody oraz skuteczności działań służb drogowych. Sytuacja pokazuje, że gwałtowne roztopy potrafią sparaliżować nawet nowoczesną infrastrukturę. Przy intensywnym topnieniu śniegu i ograniczonej przepustowości systemów odwodnienia woda szybko gromadzi się na jezdni, stwarzając realne zagrożenie dla kierowców. Służby monitorują sytuację na bieżąco. Kierowcy planujący przejazd tym odcinkiem powinni śledzić komunikaty drogowe i rozważyć alternatywne trasy.

Sonda Czy masz już dość śniegu i zimy? TAK, NIECH JUŻ SIĘ KOŃCZY I NIECH BĘDZIE CIEPŁO! NIE, WOLĘ ZIMĘ NIŻ UPAŁY!