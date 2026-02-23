Sondaż o antypatiach Polaków. Te narodowości budzą wyjątkową niechęć

Grzegorz Kluczyński
2026-02-23 14:00

Polskie serca nie dla wszystkich biją tak samo mocno. Najnowsze dane CBOS ujawniają drastyczny wzrost negatywnych emocji wobec konkretnych nacji. Na czele listy znalazła się grupa, do której dystans deklaruje aż trzy czwarte ankietowanych. Mapa sympatii i antypatii została przerysowana przez wojnę oraz historię.

Wpływ wojny na nastroje społeczne

Obecna mapa polskich sympatii i antypatii jest rysowana przede wszystkim przez wojnę, politykę oraz zaszłości historyczne. Analizy CBOS nie pozostawiają złudzeń: po 2022 roku nastąpił gwałtowny skok negatywnych wskazań wobec wschodnich sąsiadów, a także państw kojarzonych z agresją. W skrajnym przypadku niechęć deklaruje niemal 74 proc. respondentów, co stanowi wynik bez precedensu w badaniach opinii publicznej. Zauważalne jest również ochłodzenie relacji z nacjami, które niedawno zyskiwały dzięki współczuciu lub sojuszom politycznym.

Zmiany na liście nieufności

Choć w dolnych rejonach zestawienia od lat pojawiają się te same nazwy, zmienia się natężenie negatywnych emocji. Do czołówki nacji budzących największą nieufność dołączyły grupy, które dotychczas Polacy traktowali z obojętnością. W kilku przypadkach słupki niechęci poszybowały powyżej 40 proc., przy jednoczesnym spadku sympatii poniżej progu 25 proc. Istnieje też kategoria państw, które nie budzą nienawiści, ale brakuje im zwolenników – to one zamykają stawkę jako najmniej lubiane, choć niekoniecznie znienawidzone.

Uprzedzenia trudne do zmiany

Wobec niektórych narodowości rezerwa wydaje się niemal zabetonowana. Wysoki poziom dystansu utrzymuje się latami, a kolejne kryzysy międzynarodowe jedynie utrwalają ten stan rzeczy. Eksperci wskazują, że decydują o tym nie tylko bieżące doniesienia medialne, ale przede wszystkim długie cienie historii i pamięć o dawnych konfliktach. Czy te głęboko zakorzenione uprzedzenia można w ogóle zmienić? To zadanie dla socjologów, liczby jednak mówią same za siebie.

Poniżej znajdziecie listę narodów, które w oczach Polaków wypadają dziś najsłabiej. Zajrzyjcie do galerii i sprawdźcie, kto trafił do pierwszej dziesiątki.

