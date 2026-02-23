Sondaż o antypatiach Polaków. Te narodowości budzą wyjątkową niechęć

Wpływ wojny na nastroje społeczne

Obecna mapa polskich sympatii i antypatii jest rysowana przede wszystkim przez wojnę, politykę oraz zaszłości historyczne. Analizy CBOS nie pozostawiają złudzeń: po 2022 roku nastąpił gwałtowny skok negatywnych wskazań wobec wschodnich sąsiadów, a także państw kojarzonych z agresją. W skrajnym przypadku niechęć deklaruje niemal 74 proc. respondentów, co stanowi wynik bez precedensu w badaniach opinii publicznej. Zauważalne jest również ochłodzenie relacji z nacjami, które niedawno zyskiwały dzięki współczuciu lub sojuszom politycznym.

Zmiany na liście nieufności

Choć w dolnych rejonach zestawienia od lat pojawiają się te same nazwy, zmienia się natężenie negatywnych emocji. Do czołówki nacji budzących największą nieufność dołączyły grupy, które dotychczas Polacy traktowali z obojętnością. W kilku przypadkach słupki niechęci poszybowały powyżej 40 proc., przy jednoczesnym spadku sympatii poniżej progu 25 proc. Istnieje też kategoria państw, które nie budzą nienawiści, ale brakuje im zwolenników – to one zamykają stawkę jako najmniej lubiane, choć niekoniecznie znienawidzone.

Uprzedzenia trudne do zmiany

Wobec niektórych narodowości rezerwa wydaje się niemal zabetonowana. Wysoki poziom dystansu utrzymuje się latami, a kolejne kryzysy międzynarodowe jedynie utrwalają ten stan rzeczy. Eksperci wskazują, że decydują o tym nie tylko bieżące doniesienia medialne, ale przede wszystkim długie cienie historii i pamięć o dawnych konfliktach. Czy te głęboko zakorzenione uprzedzenia można w ogóle zmienić? To zadanie dla socjologów, liczby jednak mówią same za siebie.

Poniżej znajdziecie listę narodów, które w oczach Polaków wypadają dziś najsłabiej. Zajrzyjcie do galerii i sprawdźcie, kto trafił do pierwszej dziesiątki.

