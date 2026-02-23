Flota Świnoujście i FASE podjęły współpracę. Teraz grają do jednej bramki!

Porozumienie wyznacza nowy rozdział w rozwoju piłki nożnej w Świnoujściu i regionie, łącząc siłę lokalnego klubu z doświadczeniem sprawdzonego systemu szkolenia i selekcji młodych zawodników. Porozumienie obejmuje kilka ważnych punktów, które składają się na rozwój szkoleniowy młodzieży.

System pozwoli zawodnikom kończącym wiek juniorski i prezentującym odpowiedni poziom - trafić do Świnoujścia i zmierzyć się z seniorską grą piłki nożnej.

Umowa, w której zgadzają się barwy sportowe

Zawarta współpraca ma być ważnym krokiem dla zachodniopomorskiego futbolu.

Podpisane porozumienie wpisuje się w długofalową strategię rozwoju MKS Flota Świnoujście do 2035 roku. Kluczowym elementem tej strategii jest profesjonalne szkolenie młodzieży oraz budowa solidnych fundamentów organizacyjnych i sportowych, które mają wzmocnić klub także na poziomie seniorskim. Obie strony podkreślają, że współpraca ma charakter wieloletni, a jej celem jest stworzenie stabilnego i korzystnego dla Floty i FASE modelu rozwoju.