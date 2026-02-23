Najlepsze restauracje włoskie w Szczecinie. TOP 10 z autentyczną kuchnią prosto z Italii

Najlepsza restauracja włoska Szczecin - LISTA
Gdy szukamy miejsca na romantyczną kolację, rodzinny obiad z pizzą i makaronem, czy po prostu chcemy spotkać się z przyjaciółmi w luźnej i przyjemnej atmosferze, często myślami wracamy do słonecznej Italii. Włoska kuchnia, z jej bogactwem smaków, świeżymi składnikami i prostotą, podbiła serca smakoszy na całym świecie. Nie inaczej jest w Polsce, gdzie poszukiwanie najlepszej restauracji włoskiej w Szczecinie jest dla wielu mieszkańców i turystów priorytetem. Od tradycyjnych trattorii po nowoczesne lokale serwujące pizzę neapolitańską – oferta jest szeroka i różnorodna. Aby ułatwić wybór, przygotowaliśmy ranking TOP 10 miejsc, które przeniosą Cię prosto na słoneczne wybrzeże Italii, oferując autentyczne doznania kulinarne.
- Massimiliano
- Adres: Witolda Starkiewicza &, Grudziądzka, 70-120 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Grade ristorante! (w zasadzie takie mniejsze bistro) A tak konkretnie. Jadłem pizzę na sztuki i dzisiaj gnocchi z curry, szpinakiem, krewetkami i dynią. Każdy smak był wyodrębniony tzn jeśli ugryzłem krewetki to był to smak krewetki z sosem a gnocchi to gnocchi. Kelner to Włoch z typowym trochę porywistym charakterem ale chętnie wysłucha dobrze mówi po polsku. Może czasem ochrzani kucharki i ekspedientki na kasie ale wszystko po to by było o czasie podane a w garnkach nie \"bulgotało za mocno\" produkty były itd. Klimat trochę gorszy jak to bistro ciasnawo ale zawsze się gdzieś usiądzie itd. W dużej mierze pojawiają się tu studenci i lekarze szpitala a Pomorzanach oni często w biegu więc biorą coś szybko i uciekają"
- Zakotwiczony oysters&more
- Adres: Monte Cassino 1/9, 70-464 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Z całego serca polecam tę restaurację. Od momentu, gdy przekroczyliśmy próg, aż do chwili wyjścia czulysmy się zaopiekowani i traktowani jak naprawdę ważni goście. Nie znamy imienia kelnera, ale był absolutnie fantastyczny – wspaniale zajął się moją anglojęzyczną przyjaciółką, tłumacząc jej całe menu na angielski! Jego rekomendacje były strzałem w dziesiątkę, kieliszki nigdy nie były puste, a on zawsze pojawiał się w idealnym momencie, upewniając się, że niczego nam nie brakuje. Jedzenie było po prostu nie z tego świata! Zdecydowaliśmy się dzielić daniami, bo trudno było wybrać. Zestaw ostryg był ciekawy i oferował dobrą selekcję różnych rodzajów przygotowania, bardzo smaczne, choć (to już tylko moja osobista opinia) tak dobre ostrygi nie potrzebują żadnych, a ich selekcja jest naprawdę świeża i dobra! Ceviche z łososia – proste, perfekcyjnie przygotowane, z doskonałą równowagą między cytrusami a rybą. Tatar ze śledzia – świeżutki i w ogóle nie za słony. Przegrzebki z kalafiorem… aż trudno je opisać – idealnie przygotowane, a to wcale nie jest łatwe, więc szef kuchni zdecydowanie wie, co robi. Na danie główne zamówiliśmy kalmary, które były bardzo dobre, ale prawdziwym zwycięzcą okazało się ravioli z suma w sosie curry. Brzmi dziwnie? Też tak myśleliśmy – a jednak było to najpyszniejsze danie, jakie kiedykolwiek jadłam w restauracji z owocami morza. Wow! Wszystko popiliśmy butelką Prosecco, a ponieważ nie mieliśmy już miejsca na deser, zakończyliśmy posiłek wiśniową nalewką – kolejna miła niespodzianka, niezwykle aromatyczna i bardzo „lekka” w piciu. Rachunek był absolutnie wart każdej wydanej złotówki i bez wahania wróciłabym tam ponownie. Na sam koniec czekała nas jeszcze cudowna niespodzianka od kelnera – dwa kieliszki jabłkowej nalewki, żeby nas rozgrzać przed wyjściem na zimno. Dziękujemy całemu zespołowi Zakotwiczonej za tak fantastyczne doświadczenie lunchowe! Nie możemy doczekać się powrotu"
- Boskie CIAO! pizza-birra-vino
- Adres: plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Świetne miejsce pod każdym względem. Genialne jedzenie i fajne kompozycje smakowe. Ciekawe wnętrze przyciągające uwagę. Ale przede wszystkim świetna obsługa. Pan Łukasz dał od siebie tak zwane ekstra 5%, co umiliło całą wizytę. Miejsce warte polecenia"
- Epicka
- Adres: Księcia Bogusława X 1-2 1, 71-899 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Lubię wracać do tego miejsca. Przepyszne pizze i makarony, warte czekania na stolik w kolejce. Kompozycje epickich pizz są świetne, wszystko idealnie się dopełnia tworząc bombę smaków. Zawsze wychodzę zajedzona i usatysfakcjonowana. Dziś spróbowałam pizzy Mi Scusi! i to był dobry wybór. Genialne połączenie smaków mimo, że na co dzień pizza z ananasem byłaby na szarym końcu mojego wyboru. Tutaj ananas został zamarynowany w miodzie z czosnkiem i limonką i to zdecydowanie zrobiło robotę! Najlepsza odsłona ananasa. Miejsce samo w sobie cieszy oko, wystrój trafia w mój gust."
- Aroma Sycylia
- Adres: Przestrzenna 9C, 70-800 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo polecam W zeszłym roku byliśmy w lokalu w Grzybowie i wreszcie dotarliśmy tutaj. Pizza tak samo pyszna, do tego włoskie oliwy i napoje. Trafiliśmy jeszcze akurat na degustację wina, wszystkie bardzo dobre"
- Luca restocafe
- Adres: al. Wyzwolenia 18/20, 70-554 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Polecam, wszystko pyszne, desery delikatne. Jedzenie pięknie podane. Kelnerka miła. Muzyka dobra. Chętnie wrócę"
- Rosso Fuoco
- Adres: Wielka Odrzańska 18A/U, 70-535 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Dolce vita w Szczecinie! Jeśli chcesz poczuć smak włoskich wakacji i poczuć ten cudowny klimat odwiedź Rosso Fuoco. To najlepsza restauracja w Szczecinie! Właściciele zawsze dbają o klimat i jakoś dań. Agnieszka jest jedną z najbadziej ciepłych i otwartych osób jakie znam. Restauracja jest dog friendly, więc możesz zjeść obiad ze swoim pupilem. Kelnerzy i kelnerki zawsze świetnie doradzą, nigdy nie narzekałam na ich rekomendacje. Ostatnio w karcie pojawiły się faszerowane kwiaty dyni, które przypomniały mi wakacje - takie wrażenia są bezcenne. A jak jeszcze na telewizorze możesz podziwiać włoskie krajobrazy, to już planujesz kolejny wyjazd do Italii . Dziś wyszłam jak zawsze najedzona i lekko rozbawiona po wypiciu grappy . Prawdziwe dolce vita!"
- Rayska Włoszka
- Adres: Generała Ludomiła Rayskiego 23/1, 70-435 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jedno z moich ulubionych miejsc na kulinarnej mapie Szczecina. Kameralnie, smacznie, jakościowo - te określenia najlepiej oddają odczucia towarzyszące wizytom w Rayskiej. Wczorajszy makaron z owocami morza, salatka Cezar z krewetkami oraz zupa rybna były wyborne! Wszystko w punkt przyprawione i nie przeciągnięte. Cezar o idealnej chrupkości i zróżnicowaniu tekstur. Nie zdążyłyśmy zrobić zdjęć potraw, gdyż błyskawicznie zajęłyśmy się konsumpcją. Wstawiam zatem koktajle Było pysznie - jak zwykle Do zobaczenia!"
- Trattoria Toscana
- Adres: plac Orła Białego 10, 70-562 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Wyśmienite jedzenie, wszystkie potrawy były smaczne, dobrze doprawione i pięknie podane."
- Forno Nero - Cucina Italiana
- Adres: Plac Brama Portowa 1, 70-225 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Wczoraj byliśmy w tej restauracji z okazji rocznicy i wyszliśmy absolutnie zachwyceni. Jedzenie było przepyszne, wszystko pięknie podane, a atmosfera bardzo przyjemna. Szczególne podziękowania należą się Panu Kelnerowi – od początku czuliśmy się naprawdę zaopiekowani. Po przystawkach i obiedzie otrzymaliśmy miłą niespodziankę w postaci małego deseru ze świeczką w kształcie liczby wskazującą na naszą rocznicę – niezwykle miły gest, który sprawił, że ten wieczór zapamiętamy na długo Dziękujemy za wspaniałą obsługę i piękne zakończenie naszego święta. Na pewno wrócimy i z czystym sercem polecamy to miejsce innym"