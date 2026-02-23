Najlepsze restauracje azjatyckie w Szczecinie. TOP 10 z orientalnymi smakami na każdą kieszeń

Najlepsza restauracja azjatycka Szczecin - LISTA
Kiedy mamy ochotę na podróż kulinarną do dalekich krajów, poszukujemy intensywnych smaków i aromatów, a może po prostu pragniemy szybkiego, a jednocześnie egzotycznego obiadu, wiele osób zadaje sobie pytanie o najlepszą restaurację azjatycką w Szczecinie. Kuchnie Dalekiego Wschodu, od pikantnych tajskich curry, przez aromatyczne wietnamskie pho, po delikatne japońskie sushi, oferują bogactwo doznań, które zadowolą różnorodne gusta i budżety. Niezależnie od tego, czy planujecie romantyczną kolację, rodzinne spotkanie czy szybki lunch ze znajomymi, odpowiedni wybór miejsca z orientalnymi smakami jest kluczowy.
- TAM AN Thang Long
- Adres: Przyjaciół Żołnierza 4b/2, 71-670 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Zamówione do pracy dostawa bardzo szybka, a samo jedzenie ? No chińczyk jak chińczyk, smacznie, porcja spora, cena ok nie ma co kombinować 5/5"
- Tajska
- Adres: Jagiellońska 11, 70-437 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Absolutnie przepyszne dania, dzieliliśmy się zamówionymi posiłkami i każdy miał w sobie coś wyjątkowego - chrupiący nerkowiec przepyszny sos i kurczaka, a w wersji wegańskiej dużo tofu, kaczka mięciutkie rozpływające się w ustach mięso, kalmary świetną panierkę, smażony taj idealnie wysmażony makaron w pysznym sosie. Krewetki zazwyczaj w większości restauracji są smaczne, ale przyrządzić kalmary by nie były gumowate to sztuka, a tu się idealnie udało. Estetyczne podanie, ciekawy wystrój i dopasowana muzyka tworząca nastrój. Zarezerwowany stolik był przy samym wejściu i ze względu na duży ruch i otwierane co chwilę drzwi, było nam za zimno. Przemiła pani kelnerka dopilnowała, gdy zwolni się inny stolik i przesadziła nas na naszą prośbę w głąb lokalu. Nie było problemu z zamówieniem kilku rodzajów przystawek do dzielenia się, każdy dostał talerzyk, osobne sztućce oraz pałeczki do przystawek i dań głównych. Napoje - pyszne zimowe napary z owocami, dodatek wanilii robił robotę, dostaliśmy praktycznie od razu, na dania nie trzeba było długo czekać. Porcje duże, nie ma problemu z zabraniem reszty na wynos. Przez okienko na kuchnię można podglądać jak cały czas uwijają się kucharze. Córka jest uczulona na białko mleka krowiego, warto wspomnieć, że w tej restauracji dania są bez nabiału (aczkolwiek trzeba było dopytać czy każde), używane jest co najwyżej mleczko kokosowe, miała w końcu ogromny wybór"
- NAGA Thai restaurant
- Adres: Staromłyńska 5, 70-561 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Byliśmy dziś z mężem na obiedzie, zupa z kurczakiem i mleczkiem kokosowym przepyszna, lekko ostra, świetnie rozgrzewa przy takiej pogodzie! Pad Thai z kurczakiem świetny, doskonale dobrane składniki, świeże i ten niesamowity smak! Wystrój wnętrza bardzo przyjemny, klimatyczny. Obsługa bardzo miła, zaangażowana i serdeczna. Cenowo optymalnie. Czas oczekiwania na dania krótki. Polecam każdemu kto lubi tajską kuchnię Dla mnie wizyta na pewno nie ostatnia"
- Thanh Long
- Adres: Przyjaciół Żołnierza 128B, 71-899 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bylem tutaj 1 raz, nie mialem duzych oczekiwan. Sprawdzilem oceny przed wejsciem. Jest mega. Doslownie 5 minut i juz mialem wszystko gotowe, gorace, smaczne. Polecam Makaron Sojowy. Przyjde tu jeszcze raz. Do uwagi: Dziewczyny tylko przyjmuja zamowiena. Odbierac oraz zwracac musisz samodzilnie"
- BunViet
- Adres: Młodzieży Polskiej 26B/pawilon 13, 70-774 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pyszne miejsce. Porcje ogromne jeśli nie jesteś mega pojemny to lepiej kupić jedno danie na dwie osoby. Jakość i smak na najwyższym poziomie. Obsługa bardzo miła i przyjaźnie nastawiona. Kucharz osobiście wyszedł do nas zapytać czy wszystko jest ok. Lokal usytuowany na targowisku lecz jakość potrwa i smak jak w najlepszej restauracji. Polecam to miejsce w 100 %"
- Nanglo Restauracja Indyjska
- Adres: Bohaterów Getta Warszawskiego 1, 70-302 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jedzenie , duże porcje, miła obsługa . Bardzo pyszne desery . Bardzo polecam"
- LAAI THAI Street Food
- Adres: Rydla 38, 70-783 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo Pyszne Sushi jedne z lepszych w rejonie . Bardzo miła obsługa. Wystrój też fajny. Za 48 rolek zapłaciliśmy 210zł z napojami. Polecam i to bardzo. Ku naszemu zdziwieniu sushi było podane w takim duży drewniany statku. Wygląd WOW jak niesie tak pięknie sushi do stolika."
- CONG viet-thai BAR
- Adres: al. Wojska Polskiego 134, 70-491 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Maksimum, czego można się spodziewać po osiedlowych restauracjach azjatyckich, absolutne TOP w tej konwencji. Warzywa chrupiące, takie jakie powinny być, danie bardzo gorące, aromatyczne, nieprzesadnie pikantne. Dostaliśmy do zupy sos chilli, którym próbowałem doprawić makaron - nie było to konieczne. Obsługa bardzo miła, zaangażowana. Bardzo duże porcje. Bierzemy na wynos."
- Banh Mi - Viet Bar & Asia Deli
- Adres: Reymonta 3/pawilon 40, 70-651 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Chyba najlepsze miejsce z kuchnią azjatycką w Szczecinie! Polecam!"