To ich Polacy lubią najbardziej. Obywatele tych krajów są naszymi najlepszymi kumplami

Zmieniające się sympatie Polaków

Badania opinii publicznej prowadzone przez IBRiS oraz CBOS pokazują, że stosunek Polaków do innych narodów jest wyjątkowo dynamiczny. W ostatnich latach wyraźnie spadła sympatia do niektórych nacji, które jeszcze niedawno cieszyły się dużą popularnością. Dotyczy to m.in. Amerykanów, Ukraińców czy Anglików, których notowania obniżyły się po okresie gwałtownego wzrostu tuż po wybuchu wojny w Ukrainie.

Jednocześnie niektóre narody od lat utrzymują się w ścisłej czołówce – i to z bardzo wysokimi wynikami. Najnowszy raport CBOS potwierdza, że jedna z europejskich nacji pozostaje niekwestionowanym liderem sympatii Polaków, zdobywając uznanie niemal sześciu na dziesięciu badanych. Tuż za nią plasują się dwaj sąsiedzi, którzy od lat cieszą się wyjątkowo ciepłym odbiorem.

Kto zyskuje, a kto traci?

Warto zauważyć, że wśród narodów ocenianych pozytywnie dominują mieszkańcy Europy – zarówno ci bliżsi geograficznie, jak i ci kojarzeni z kulturą, kuchnią czy stylem życia, które Polacy szczególnie cenią. Wśród nacji, które w ostatnich latach straciły najwięcej, znajdują się te, wobec których rośnie dystans i nieufność – często w związku z bieżącymi wydarzeniami politycznymi.

Ranking 10 narodów, które Polacy lubią najbardziej

W poniższej galerii znajdziecie zestawienie 10 narodów, które cieszą się największą sympatią wśród Polaków. Czy pokrywają się z Waszymi sympatiami? Sprawdźcie ranking!

