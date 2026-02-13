​Takiego tenisowego wydarzenia w Polsce jeszcze nie było!

W czerwcu 2026 roku do Szczecina przyjedzie pełny międzynarodowy zespół trenerów Rafa Nadal Academy – najwyższej klasy specjaliści, pracujący na co dzień z zawodnikami światowej czołówki. Camp skierowany jest zarówno do:
- dzieci i młodzieży,
- dorosłych zawodników,
- graczy amatorskich i zaawansowanych,
z Polski oraz z całej Europy.
Program obejmuje m.in.:
- intensywne treningi tenisowe według autorskiej metodologii Rafa Nadal Academy,
- zajęcia motoryczne i ogólnorozwojowe,
- aktywności sportowo-rekreacyjne,
- wyjątkową, międzynarodową atmosferę,
- welcome packi, nagrody i niespodzianki dla uczestników.
Wydarzenie organizowane jest przez Szczeciński Klub Tenisowy i ma rangę jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych roku 2026 w Polsce, istotnego nie tylko dla środowiska tenisowego, ale również dla promocji Szczecina na arenie ogólnopolskiej i europejskiej.