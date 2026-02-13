Ptasia grypa atakuje! Potwierdzono ponad 80 przypadków, wyznaczono strefę zakażenia

Ponad 80 przypadków. Martwe łabędzie, kormorany i kaczki

Na Pomorzu Zachodnim potwierdzono już ponad 80 przypadków ptasiej grypy u dzikich ptaków. Najczęściej znajdowane są martwe łabędzie, kormorany i kaczki.

– W poprzednich latach były nieliczne zachorowania dzikich ptaków, natomiast pojawiały się ogniska tej choroby u drobiu hodowlanego – mówi w rozmowie z TVN24 dr Maciej Prost, Zachodniopomorski Lekarz Weterynarii. – Pokazuje nam to, że wirus jest obecny w środowisku, że doskonale przeżywa te warunki meteorologiczne – dodaje.

Eksperci podkreślają, że niskie temperatury sprzyjają przetrwaniu wirusa w środowisku, co zwiększa ryzyko kolejnych zakażeń.

Szczecin: wyznaczono obszar objęty zakażeniem

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie wydał pilny komunikat o wykryciu wirusa HPAI u dzikiego ptactwa. W związku z tym wyznaczono obszar objęty zakażeniem, który obejmuje:

akwen Jeziora Dąbie

osiedla: Dąbie, Słoneczne, Majowe, Kijewo, Płonia, Śmerdnica–Jezierzyce

Na terenie strefy obowiązują liczne ograniczenia i nakazy, szczególnie dla właścicieli drobiu.

Surowe zasady dla hodowców. „Drób musi być izolowany”

Inspektorat przypomina, że każdy, kto posiada drób, musi przestrzegać zasad bioasekuracji. Najważniejsze z nich to:

izolacja drobiu – zwierzęta muszą przebywać w zamkniętych obiektach, bez kontaktu z dzikimi ptakami

odkażanie rąk i obuwia po kontakcie z ptakami

zabezpieczenie paszy i wody przed dostępem dzikiego ptactwa

zgłaszanie znalezionych martwych ptaków

Szczególne zasady dotyczą gęsi i kaczek – jeśli są wypuszczane na wybieg, teren musi być ogrodzony i odkażany, a karmienie i pojenie na zewnątrz jest zakazane.

Czego nie wolno? Zakazy dla mieszkańców i hodowców

W strefie zakażenia obowiązuje m.in.:

zakaz korzystania z otwartych zbiorników wodnych przy hodowli drobiu

zakaz pojenia drobiu wodą z rzek i jezior

zakaz organizowania targów, wystaw i pokazów ptaków

zakaz polowania na dzikie ptaki bez specjalnej zgody

Służby apelują również, by nie dotykać martwych ptaków. W przypadku ich znalezienia należy powiadomić straż miejską, gminną lub inspektorat weterynarii.

Ostrzegawcze tablice i apel o ostrożność

Na terenie Szczecina pojawiły się żółte tablice z napisem: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW”.

"Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zasad, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa"

– apeluje Powiatowy Inspektorat Weterynarii.

Ptasia grypa w Polsce. Sytuacja jest poważna

Według danych inspekcji weterynaryjnej, od początku 2026 roku w Polsce wykryto już 72 ogniska ptasiej grypy u dzikich ptaków. Eksperci podkreślają, że wirus jest obecny w środowisku i może stanowić zagrożenie także dla hodowli.

Czym jest ptasia grypa i czy zagraża ludziom?

Ptasia grypa to wysoce zakaźna choroba wirusowa, która atakuje przede wszystkim ptaki dzikie i hodowlane. Wywołują ją wirusy typu A, a najbardziej niebezpieczne są szczepy H5 i H7. U ptaków choroba przebiega gwałtownie — powoduje osłabienie, zaburzenia neurologiczne, duszność, a często nagłą śmierć całych stad. Choć zakażenia ludzi zdarzają się bardzo rzadko, eksperci podkreślają, że kontakt z chorym lub martwym ptactwem może być niebezpieczny, dlatego nie wolno dotykać padłych zwierząt. Przypadki przeniesienia wirusa na człowieka dotyczą głównie osób mających bezpośredni kontakt z drobiem, a ryzyko dla ogółu społeczeństwa jest oceniane jako niskie.

