Patoinfluencerka zatrzymana podczas relacji na żywo. Publikowała obrzydliwe rzeczy

Skandaliczna transmisja na żywo zakończona zatrzymaniem

Do zatrzymania 33-latki doszło podczas transmisji w mediach społecznościowych. Kobieta podczas nadawania „na żywo” miała publicznie wypowiadać treści obraźliwe i wulgarne, kierowane wobec innych osób. Jak przekazała asp. Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, w dniu, w którym prowadziła transmisję, policja otrzymywała zgłoszenia, że kobieta po raz kolejny zachowuje się skandalicznie, m.in. używa słów wulgarnych, wyzywa i szydzi. Policjanci natychmiast udali się na miejsce i dokonali zatrzymania.

Prokuratorskie zarzuty dla patoinfluencerki

Zebrany materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia kobiecie zarzutów dotyczących publicznego propagowania lub pochwalania zachowań o charakterze pedofilskim, obrazy uczuć religijnych oraz publicznego pochwalania popełnienia przestępstwa, w tym za pośrednictwem środków masowego przekazu. Dodatkowo, do sprawy wpłynął materiał wskazujący na zachowania polegające na szydzeniu z dzieci chorujących na nowotwory.

Co grozi 33-latce z Kamienia Pomorskiego?

Wobec kobiety zastosowano dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się z innymi osobami poprzez prowadzenie transmisji na żywo w internecie. Grozi jej kara do trzech lat pozbawienia wolności. Sprawa jest w toku, a policja i prokuratura prowadzą dalsze czynności w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego skandalicznego zdarzenia.

