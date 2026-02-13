Patoinfluencerka zatrzymana podczas relacji na żywo. Publikowała obrzydliwe rzeczy

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-02-13 10:40

Mieszkanka powiatu kamieńskiego (woj. zachodniopomorskie) usłyszała prokuratorskie zarzuty. 33-latka jest podejrzana o propagowanie i pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim, obrazę uczuć religijnych oraz szydzenie z dzieci chorujących na nowotwory. Do zatrzymania kobiety doszło podczas prowadzonej przez nią transmisji na żywo w mediach społecznościowych.

Autor: KPP Kamień Pomorski/ Materiały prasowe

Skandaliczna transmisja na żywo zakończona zatrzymaniem

Do zatrzymania 33-latki doszło podczas transmisji w mediach społecznościowych. Kobieta podczas nadawania „na żywo” miała publicznie wypowiadać treści obraźliwe i wulgarne, kierowane wobec innych osób. Jak przekazała asp. Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, w dniu, w którym prowadziła transmisję, policja otrzymywała zgłoszenia, że kobieta po raz kolejny zachowuje się skandalicznie, m.in. używa słów wulgarnych, wyzywa i szydzi. Policjanci natychmiast udali się na miejsce i dokonali zatrzymania.

Prokuratorskie zarzuty dla patoinfluencerki

Zebrany materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia kobiecie zarzutów dotyczących publicznego propagowania lub pochwalania zachowań o charakterze pedofilskim, obrazy uczuć religijnych oraz publicznego pochwalania popełnienia przestępstwa, w tym za pośrednictwem środków masowego przekazu. Dodatkowo, do sprawy wpłynął materiał wskazujący na zachowania polegające na szydzeniu z dzieci chorujących na nowotwory.

Co grozi 33-latce z Kamienia Pomorskiego?

Wobec kobiety zastosowano dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się z innymi osobami poprzez prowadzenie transmisji na żywo w internecie. Grozi jej kara do trzech lat pozbawienia wolności. Sprawa jest w toku, a policja i prokuratura prowadzą dalsze czynności w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego skandalicznego zdarzenia.

Autor: KPP Kamień Pomorski/ Materiały prasowe
