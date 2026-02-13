Ponad 150 kotów i psów czeka na nowy dom i miłość. Okaż im serce z okazji walentynek

Koty i psy ze schroniska w Szczecinie czekają na kochający dom! Przyjdź na walentynki!

W Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie przebywa obecnie aż 104 koty i 76 psów! Jak poinformowała kierowniczka schroniska, Ewa Mrugowska, większość z nich czeka na adopcję. Schronisko zaprasza wszystkich chętnych na walentynkową imprezę „Wiza na miłość: kierunek schronisko”, która odbędzie się w najbliższą sobotę w godzinach 12.00-16.00. Impreza ta połączy obchody walentynek z Międzynarodowym Dniem Kota, który przypada 17 lutego. To idealna okazja, by poznać potencjalnego, nowego przyjaciela!

Podczas sobotniego wydarzenia będzie można zwiedzić schronisko, pobawić się z kotami, pójść z psem na zapoznawczy spacer oraz wziąć udział w warsztatach, podczas których będzie można uszyć zabawki dla zwierząt. Organizatorzy przygotowali również walentynkowe przekąski i upominki, które przygotowali wolontariusze schroniska oraz podopieczni Domu Pomocy Społecznej im. Doktora Edmunda Wojtyły w Szczecinie. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej schroniska. Nie przegap tej szansy na znalezienie miłości!

TOZ Szczecin błaga o pomoc! Pilnie potrzebne domy tymczasowe dla kotów!

Również Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie ma ogromny problem z przepełnieniem. W siedzibie TOZ przy ul. Ojca Beyzyma na adopcję czeka około 50 kotów. Inspektor TOZ, Marlena Sobczak, zaapelowała o przyjęcie przynajmniej 15 kotów i kilku psów. Jak podkreśliła, dla wielu zwierząt brakuje już miejsca w siedzibie TOZ. Informacje o zwierzętach czekających na adopcję można znaleźć na fanpage’u TOZ-u.

Nie możesz adoptować? Sprawdź, jak jeszcze możesz pomóc zwierzakom ze schroniska w Szczecinie!

Oprócz adopcji zwierząt, istnieje wiele innych sposobów na wsparcie szczecińskich schronisk i organizacji opiekujących się zwierzętami. Można przekazywać dary w postaci karmy, koców, zabawek i innych potrzebnych akcesoriów. Można również zostać wolontariuszem i pomagać w opiece nad zwierzętami, wyprowadzaniu psów na spacery czy organizacji wydarzeń. Każda pomoc, nawet ta najmniejsza, jest niezwykle cenna i przyczynia się do poprawy warunków życia bezdomnych zwierząt.

Apel o wielkie serca na walentynki! Daj szansę na miłość!

Zarówno schronisko, jak i TOZ liczą na to, że zbliżające się walentynki i Międzynarodowy Dzień Kota skłonią mieszkańców Szczecina do okazania serca bezdomnym zwierzętom. Adopcja zwierzaka to wspaniały prezent, który może odmienić życie zarówno zwierzęcia, jak i jego nowego właściciela. Daj szansę na miłość i ciepły dom tym, którzy na to zasługują! Nie zwlekaj, one czekają właśnie na Ciebie!

