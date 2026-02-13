Kiedyś mieszkało tu 5 tys. osób. Dziś to miasto-widmo bez cienia żywej duszy. Mieścił się tam obóz jeniecki

Polska skrywa wiele miejsc, które można nazwać miastami-widmami. Zazwyczaj są to lokalizacje, w których życie zamarło, a natura powoli odzyskuje przestrzeń zajmowaną kiedyś przez ludzi. Takie miejsca często mają burzliwą historię: były świadkami wojen, przemian politycznych, migracji ludności czy upadku przemysłu. Po latach jednak przyciągają nie tylko historyków, ale też podróżników i urbexowców, ciekawych opustoszałych ulic, zrujnowanych budynków i cichej atmosfery, która pozwala poczuć, jak wygląda czas zatrzymany w miejscu. Jednym z takich miejsc jest miasto Kłomino w woj. zachodnipomorskim, które choć kiedyś było wypełnione mieszkańcami, dziś jest pogrążone w ciszy.

Kłomino: misto-widmo niedaleko Koszalina

Kłomino to jedno z najbardziej znanych opuszczonych miejsc w Polsce, często nazywane prawdziwym miastem-widmem. Położone jest w województwie zachodniopomorskim, niedaleko Koszalina i 12 km od Bornego Sulinowa. W latach 90. mieszkało tu nawet około 5 tysięcy osób! Co stoi więc za zniknięciem mieszkańców?

Kłomino funkcjonowało jako zamknięta osada. Miasta nie było na mapach

Kłomino przez wiele lat funkcjonowało jako zamknięta osada wojskowa, której próżno było szukać na ogólnodostępnych mapach Polski. Dlaczego? Okazuje się, że po II wojnie światowej teren przejęła Armia Radziecka i przekształciła go w ściśle strzeżoną bazę wojskową. W praktyce było to samowystarczalne miasteczko z blokami mieszkalnymi, szkołą, sklepami, kinem i całą infrastrukturą potrzebną do życia kilku tysięcy żołnierzy oraz ich rodzin, jednak dla przeciętnego obywatela miejsce to oficjalnie niemal nie istniało.

Dopiero po wycofaniu wojsk rosyjskich na początku lat 90. XX wieku Kłomino wróciło do polskiej administracji i zaczęło pojawiać się na mapach, lecz opuszczone zabudowania szybko zaczęły niszczeć, nadając mu dziś miano jednego z najbardziej tajemniczych miast widm w kraju. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie opuszczonej miejscowości.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Opuszczona miejscowość Kłomino [ZDJĘCIA]

13

Kłomino do odbudowy. Plan był dobry

Co ciekawe, bezpośrednio po przekazaniu Kłomina polskim władzom podejmowano próby przystosowania infrastruktury do ponownego zasiedlenia - między innymi inwestowano w budowę kanalizacji, kotłowni, hydroforni i oczyszczalni ścieków oraz próbowano zachęcić ludzi do osiedlenia się tam jako w normalnej miejscowości. Niestety z czasem działania te zostały porzucone.

Ciekawostki o Kłominie

Początki Kłomina sięgają lat 30. XX wieku, gdy Niemcy utworzyli tu zaplecze dla ogromnego poligonu wojskowego.

W czasie II wojny światowej funkcjonował tu obóz jeniecki, w którym przetrzymywano m.in. żołnierzy polskich, francuskich i radzieckich.

Po 1945 roku teren przejęła Armia Radziecka i stworzyła zamknięte miasto garnizonowe.

W 2002 roku Kłomino formalnie utraciło prawa miejscowości w sensie ewidencyjnym jako samodzielna jednostka osadnicza, a większość zabudowy została rozebrana lub popadła w ruinę.