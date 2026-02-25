Kierowcy muszą mieć się na baczności. Nowe przepisy mogą stać się koszmarem dla piratów drogowych

Drakonskie kary już od początku marca

Odliczanie dobiega końca. Już 3 marca zacznie obowiązywać nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, przygotowana przez resort infrastruktury. Celem wprowadzanych zmian jest radykalna poprawa bezpieczeństwa, ze szczególnym naciskiem na trasy poza miastami. Najważniejsza i najbardziej dotkliwa zmiana dotyczy natychmiastowego odbierania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym. Do tej pory taka sankcja groziła kierowcom jedynie w miastach i wsiach, teraz jednak „bezpieczniejsze” trasy przestaną być strefą pobłażania.

Jazda na zakazie skończy się fatalnie

Ustawodawca postanowił również ukrócić proceder ignorowania sądowych i administracyjnych zakazów prowadzenia pojazdów. Do tej pory przyłapanie kierowcy z zatrzymanym dokumentem skutkowało jedynie przedłużeniem okresu karencji. Nowe przepisy są w tej kwestii bezwzględne. Od marca osoba, która wsiądzie za kierownicę mimo aktywnego zakazu, całkowicie straci posiadane uprawnienia do kierowania. Oznacza to konieczność ponownego przechodzenia przez cały proces egzaminacyjny, co ma być skutecznym straszakiem na drogowych recydywistów.

Nastolatkowie legalnie za kółkiem

Rewolucja obejmuje także obniżenie wieku, w którym można legalnie prowadzić samochód osobowy. Prawo jazdy kategorii B będą mogli odebrać już 17-latkowie, jednak pod ścisłym nadzorem. Warunkiem jest jazda w towarzystwie doświadczonego opiekuna, który musi mieć ukończone 25 lat i posiadać prawo jazdy nieprzerwanie od pięciu lat. Co istotne, opiekun musi być w stanie całkowitej trzeźwości podczas podróży, a policja ma prawo to zweryfikować. Młodzi kierowcy nie będą jednak mogli wykorzystywać swoich uprawnień zarobkowo, na przykład pracując jako taksówkarze czy kurierzy.

Dłuższy okres próbny i zerowa tolerancja

Zdobycie uprawnień to dopiero początek drogi, a nowi kierowcy będą poddani szczegółowej weryfikacji. Standardowy okres próbny dla kategorii B wynosi dwa lata, natomiast dla 17-latków został on wydłużony do trzech lat lub do momentu ukończenia 20. roku życia. W tym czasie obowiązuje absolutny rygor: limit 0,0 promila alkoholu w organizmie. Przekroczenie progu 12 punktów karnych będzie skutkować skierowaniem na dodatkowe przeszkolenie, a popełnienie dwóch wykroczeń automatycznie wydłuży okres próbny o kolejne dwa lata.

Szybsza jazda ciągnikami rolniczymi

W pakiecie zmian znalazło się również ułatwienie dla sektora rolniczego. Nowe przepisy dostosowują limity prędkości do możliwości technicznych współczesnych maszyn. Od marca ciągniki rolnicze będą mogły poruszać się z prędkością 40 km/h, co stanowi wzrost o 10 km/h względem dotychczasowych regulacji. Zmiana ta jest argumentowana faktem, że nowoczesny sprzęt rolniczy jest znacznie bezpieczniejszy i przystosowany do sprawniejszego przemieszczania się po drogach publicznych.

