Urząd Morski w Szczecinie zainwestował w pogłębiarkę

Urząd Morski w Szczecinie zawarł kontrakt na budowę jednej z największych pogłębiarek, jakie powstaną w Polsce w ostatnich latach. Nowa jednostka, mierząca około 80 metrów długości, będzie odpowiadać za utrzymanie torów podejściowych do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Wartość inwestycji to ponad 270 mln zł, a realizacji - dzięki wygranemu przetargowi, podjęła się spółka z Polic.

Pogłębiarka ma zapewnić sprawną eksploatację kluczowych szlaków wodnych prowadzących do zachodnich portów. To inwestycja wpisująca się w długofalowy plan rozwoju infrastruktury portowej i zwiększania dostępności transportowej regionu.