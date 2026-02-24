XVIII‑wieczne fortyfikacje pod placem w centrum miasta. Niezwykłe odkrycie podczas prac wodociągowych

Odkrycie pod aleją w centrum Szczecina

Prace prowadzone między placem Grunwaldzkim a placem Lotników przyniosły sensacyjne znalezisko. W trakcie robót ziemnych odsłonięto relikty dawnej Twierdzy Szczecin – jednego z najważniejszych systemów obronnych w tej części Europy.

Najcenniejszy fragment odkryto w rejonie pl. Lotników. Archeolodzy natrafili tam na mur oporowy przeciwskarpy, element potężnych umocnień związanych z Bastionem V i Fortem Wilhelm. To część systemu budowanego od 1724 roku, kiedy Prusy rozpoczęły intensywną rozbudowę fortyfikacji chroniących strategiczny port nad Odrą.

– To niezwykłe, jak wiele historii wciąż kryje się pod naszymi stopami – mówi Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. – Każde takie odkrycie przypomina, że Szczecin to miasto o ponad tysiącletniej tradycji, a jego przeszłość nadal żyje tuż pod powierzchnią współczesnych ulic.

Ślady życia sprzed wieków

Z ziemi przylegającej do muru wydobyto fragmenty naczyń ceramicznych oraz kości zwierzęcych datowanych na XVII i XVIII wiek. To materialne pozostałości codzienności dawnych mieszkańców – żołnierzy, rzemieślników i ludzi żyjących w cieniu bastionów.

W innych wykopach nie zachowały się już mury, ale archeolodzy zarejestrowali charakterystyczne warstwy gruzu i przemieszanej ziemi. To ślady rozbiórki umocnień po 1873 roku, kiedy twierdza straciła znaczenie militarne, a miasto zaczęło dynamicznie się rozwijać. Likwidacja fortyfikacji otworzyła drogę do powstania nowych dzielnic i reprezentacyjnych alei.

Prace bez opóźnień

Choć odkrycie ma dużą wartość historyczną, nie wpłynęło na harmonogram inwestycji. Nadzór archeologiczny prowadzono równolegle, dzięki czemu roboty wodociągowe przebiegały zgodnie z planem.

– Zależało nam, by mieszkańcy nie odczuli żadnych utrudnień – podkreśla Hanna Pieczyńska. – Udało się połączyć ochronę dziedzictwa z realizacją inwestycji, co zawsze jest naszym priorytetem.

Prace na Alei Jana Pawła II zakończono dużo przed czasem. Wymieniono ponad 700 metrów starych, awaryjnych wodociągów, które od lat sprawiały problemy mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom. Roboty były szczególnie wymagające ze względu na lokalizację – w centrum miasta, wśród ogródków gastronomicznych, na trasie Złotego Szlaku i międzynarodowej ścieżki rowerowej.

Inwestycja za ponad 2,3 mln zł

Zakres prac obejmował wymianę dwóch żeliwnych wodociągów DN100 mm z 1900 roku oraz stalowego wodociągu DN250 mm przebiegającego przez Aleję Fontann. Inwestycję o wartości 2 394 790 zł netto zrealizowała firma WASTE JAWORSKI Spółka Komandytowa.

