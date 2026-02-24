Nowa atrakcja w nadmorskim kurorcie. Zbudują prawie kilometr nowej trasy spacerowej przez wydmy

Nowa trasa spacerowa za ponad 10 milionów złotych

Świnoujście planuje budowę imponującej, 911‑metrowej kładki dla pieszych, która połączy Aleję Interferie z ostatnim wejściem na plażę przed Stawą Młyny, czyli słynnym „Wiatrakiem”. Konstrukcja o szerokości 3 metrów ma zapewnić komfortowy spacer wzdłuż wydm, a jednocześnie chronić delikatny ekosystem tego obszaru.

Nowa trasa będzie przedłużeniem oddanej do użytku w listopadzie 2024 roku leśnej kładki biegnącej wzdłuż ulicy Uzdrowiskowej. Jak podkreślają miejscy urzędnicy, całość stworzy spójny, atrakcyjny ciąg spacerowy, który ma stać się jednym z najbardziej charakterystycznych punktów nadmorskiej promenady.

Sześć punktów widokowych i panorama Bałtyku

Projekt przewiduje budowę aż sześciu punktów widokowych wyposażonych w ławki i stojaki na rowery. Spacerowicze będą mogli zatrzymać się, odpocząć i podziwiać szeroką panoramę morza. Cała trasa zostanie oświetlona 47 lampami LED, co pozwoli korzystać z niej również po zmroku.

Początek kładki wyznaczono przy wejściu nr 15 na plażę. Dalej konstrukcja pobiegnie równolegle do linii brzegowej, udostępniając turystycznie dotychczas mniej zagospodarowaną wschodnią część plaży.

Ochrona wydm i rozwój turystyki

Magistrat podkreśla, że inwestycja ma nie tylko walor rekreacyjny, ale również ekologiczny. Wyniesiona konstrukcja skieruje ruch pieszy z wydm na bezpieczną trasę, co pozwoli ograniczyć degradację naturalnego środowiska.

Projekt wpisuje się w założenia programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027”, w ramach którego Gmina Miasto Świnoujście otrzyma 5 mln zł dofinansowania. Całość prac oszacowano na ponad 10 mln zł.

Kiedy rusza budowa?

Umowę na dofinansowanie podpisano 16 lutego 2026 roku. Prace mają rozpocząć się we wrześniu i potrwać do maja 2027 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w przyszłorocznym sezonie turyści będą mogli korzystać z nowej, malowniczej trasy spacerowej.

