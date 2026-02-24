Ubiegłoroczny hit lata powróci ze zdwojoną siłą. Tramwaj wodny wyruszy na nowe trasy

Umowa podpisana. Rejsy wracają i to z przytupem

W Szczecinie podpisano właśnie umowę o dofinansowanie „Samorządowego Szlaku Wodnego”. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz starosta policki Shivan Fate. To oznacza jedno – tramwaj wodny, który w ubiegłym roku łączył Szczecin, Nowe Warpno i Świnoujście, wraca na wodę.

Województwo Zachodniopomorskie przeznaczy na ten cel 150 tys. zł, a projekt wspólnie wesprą także pozostali partnerzy: Powiat Policki, Gmina Police, Miasto Szczecin, Miasto Świnoujście, Gmina Nowe Warpno, Gmina Stepnica oraz Powiat Goleniowski.

– Poszerzenie oferty pozwoli znacznie lepiej wykorzystać potencjał turystyczny regionu. Wierzę, że pomysł w tym roku również okaże się sukcesem – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Ubiegłoroczny hit. Turyści szturmowali pokład

Zainteresowanie rejsami w 2025 roku było ogromne. Według danych samorządów i lokalnych mediów, tramwajem wodnym popłynęło prawie 6 tysięcy pasażerów, a bilety – zwłaszcza na trasach Szczecin–Świnoujście i Nowe Warpno–Świnoujście – sprzedawały się błyskawicznie.

To nie wszystko. Rejsy pokochali także rowerzyści – w ubiegłym sezonie przewieziono aż 771 rowerów, co potwierdza, że tramwaj wodny stał się nie tylko atrakcją, ale i realną alternatywą transportową.

Media lokalne pisały o nim wprost: „To był hit wakacji”, „Robił ogromne wrażenie”, „Prawdziwy powrót białej floty”.

– Cieszę się, że projekt zyskuje coraz większe zainteresowanie. To nie tylko atrakcja turystyczna, ale także szansa na rozwój regionu – mówi starosta policki Shivan Fate.

Nowe trasy, nowe możliwości

W 2026 roku oferta zostanie znacząco poszerzona. Oprócz dotychczasowych połączeń pojawią się nowe linie:

Szczecin – Stepnica – Trzebież

Świnoujście – Nowe Warpno – Trzebież

Trzebież stanie się węzłem przesiadkowym, umożliwiającym wygodne łączenie tras.

Rejsy będą odbywać się w weekendy – od 27 czerwca do 30 sierpnia.

Turystyczna perełka wraca na wodę

Powrót tramwaju wodnego to świetna wiadomość dla mieszkańców i turystów. Po latach przerwy region znów może pochwalić się atrakcyjną, malowniczą formą transportu, która łączy rekreację, historię i piękne widoki Zalewu Szczecińskiego.

Jeśli tegoroczny sezon będzie choć w połowie tak udany jak poprzedni, tramwaj wodny ma szansę stać się jedną z najważniejszych atrakcji Pomorza Zachodniego.

