Aleja Fontann do przebudowy. Nowy projekt podzielił mieszkańców

Szczeciński "Złoty Szlak" i sentyment do wody

Reprezentacyjny fragment alei Jana Pawła II stanowi ważny element tzw. Złotego Szlaku, wytyczonego na terenach pofortecznych jeszcze na przełomie XIX i XX wieku. To miejsce od dekad przyciąga spacerowiczów, a ustawiony w 1980 roku Pomnik Marynarza stał się jednym z niekwestionowanych symboli Szczecina. Dla wielu mieszkańców niepowtarzalny klimat tej przestrzeni budowały przede wszystkim szerokie niecki wypełnione wodą, dające wytchnienie i chłód w upalne dni.

Koniec z nieckami, czas na "dry plaza"

Zakład Usług Komunalnych powierzył opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pracowni Karola Barcza, która otrzymała 200 dni na dopracowanie szczegółów inwestycji. Wizja urzędników zakłada stworzenie sekwencji placów o zróżnicowanych funkcjach, tzw. kieszeni. Największą i najbardziej kontrowersyjną zmianą ma być likwidacja tradycyjnych basenów z wodą na rzecz instalacji posadzkowych typu „dry plaza”, pozbawionych otwartych luster wody.

– Aleja Fontann to miejsce darzone przez szczecinian ogromną sympatią i sentymentem. Chcemy, by znów tętniła życiem – zapewnia Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina.

Fala krytyki w mediach społecznościowych

Publikacja wizualizacji wywołała lawinę negatywnych komentarzy w internecie. Szczecinianie wskazują, że miasto jest już nasycone podobnymi rozwiązaniami, wymieniając przykłady placu Zamenhofa czy Gałczyńskiego, które nie budzą entuzjazmu. Według krytyków zamiana głębokich niecek na dysze w chodniku jest rozwiązaniem powtarzalnym i odbierze temu miejscu jego unikalny, wielkomiejski charakter.

W komentarzach internauci piszą wprost:

„Sikawek z chodnika mamy już pod dostatkiem.”

„Nowa koncepcja to tragedia.”

„Charakterem alei są duże baseny, a nie betonowe dysze.”

Głosy poparcia dla zmian

W morzu krytyki pojawiają się jednak pojedyncze głosy aprobujące plany magistratu. Zwolennicy nowoczesnych rozwiązań liczą na to, że przebudowa ożywi ten fragment miasta, przyciągnie ludzi i poprawi komfort poruszania się pieszych. Ich zdaniem obecny stan infrastruktury przypomina skansen i wymaga natychmiastowej interwencji.

Zwolennicy zmian argumentują:

„Jeśli to będzie zrobione porządnie, może wreszcie coś zacznie się tu dziać.”

„Może w końcu zrobi się tutaj szerzej. Dziś trudno przejść.”

„Aleja potrzebuje zmian, bo od lat wygląda jak skansen.”

Brak konsultacji budzi sprzeciw

Internauci zwracają uwagę na jeszcze jeden, proceduralny aspekt planowanej inwestycji. Zarzucają władzom miasta, że kluczowe decyzje o kształcie tak ważnego miejsca zapadły w gabinetach, bez wcześniejszego dialogu ze społecznością. Mieszkańcy czują się pominięci, argumentując, że tak istotne zmiany w przestrzeni publicznej powinny być poprzedzone szerokimi konsultacjami.

„A gdzie konsultacje?" Nikt nas nie zapytał, czy chcemy zmian. Po prostu pokazano gotowy projekt.”

„To miejsce jest ważne dla szczecinian, a decyzje podjęto zza biurka.”

„Najpierw konsultacje, potem projekt — a nie odwrotnie.”

Widmo powtórki z Alei Kwiatowej

Sceptycyzm lokalnej społeczności podsyca pamięć o modernizacji pobliskiej Alei Kwiatowej przy placu Żołnierza Polskiego. Inwestycja zrealizowana w latach 2011–2012 za blisko 8 milionów złotych jest dziś często przywoływana jako przykład zmarnowanego potencjału i nietrafionych decyzji projektowych. Mieszkańcy obawiają się, że Aleja Fontann podzieli jej los.

Lista zarzutów wobec tamtej inwestycji jest długa:

Szklane pawilony okazały się niefunkcjonalne w codziennym użytkowaniu.

Systemy wodne i podświetlenia szybko uległy awariom.

Nawierzchnia jest nierówna i kłopotliwa w utrzymaniu.

Skrzynki techniczne zamiast zdobić, szpecą krajobraz.

Przestrzeń nie tętni życiem tak, jak zapowiadano w projektach.

Napięcie wokół inwestycji rośnie

Urzędnicy deklarują, że nowe rozwiązania będą szanować historię i charakter miejsca, jednak te zapewnienia nie uspokajają nastrojów społecznych. Obecnie trwają prace nad dokumentacją techniczną. Czas pokaże, czy głos niezadowolonych mieszkańców wpłynie na ostateczny kształt projektu, czy też Aleja Fontann przejdzie rewolucję wbrew woli większości szczecinian.

