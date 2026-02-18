Straż miejska szuka pracowników. Tyle można zarobić

Spis treści
Nabór na stanowisko strażnika–aplikanta
Straż miejska w Szczecinie przypomina, że jej zadaniem jest dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców. Aplikanci pracują w terenie, w systemie trzyzmianowym – również w nocy, niedziele i święta.
Do obowiązków należą m.in.:
- działania patrolowo‑interwencyjne,
- reagowanie na naruszenia prawa,
- ochrona mienia oraz życia i zdrowia mieszkańców,
- zabezpieczanie zgromadzeń i imprez masowych.
– Straż miejska pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej - podkreśla st. insp. Joanna Wojtach ze szczecińskiej straży miejskiej. - Nawet interwencje dotyczące drobnych wykroczeń często zapobiegają poważniejszym przestępstwom.
Kto może zostać strażnikiem miejskim?
Wymagania formalne są jasno określone. Kandydat musi:
- mieć obywatelstwo polskie,
- ukończone 21 lat,
- wykształcenie co najmniej średnie,
- nienaganną opinię,
- pełnię praw publicznych,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- sprawność fizyczną i psychiczną pozwalającą na pracę w służbach,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
Preferowane są osoby z prawem jazdy kat. B. Mile widziane będzie także wykształcenie wyższe (administracja, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska), doświadczenie w służbach lub instytucjach dbających o porządek, znajomość języków obcych i topografii Szczecina.
– Oczekujemy również umiejętności pracy w grupie, odporności na stres i gotowości do podporządkowania się dyscyplinie służbowej - dodaje Joanna Wojtach.
Ile można zarobić w straży miejskiej?
Oferta finansowa jest konkretna. Na start aplikant otrzymuje:
- 5000 zł brutto wynagrodzenia,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastkę”),
- premie i nagrody motywacyjne,
- dodatek stażowy od 5% do 20%,
- bezpłatne przejazdy komunikacją miejską,
- dofinansowanie kart sportowych,
- możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia,
- bogaty pakiet socjalny, w tym dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich dzieci.
Jak wygląda rekrutacja?
Proces jest prosty – wystarczy wejść na stronę straży miejskiej i pobrać dokumenty z zakładki „Praca”. Po ich wypełnieniu należy przesłać je do jednostki.
Wymagany komplet dokumentów obejmuje m.in.:
- CV,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
- potwierdzenie uregulowania służby wojskowej,
- podpisane oświadczenia i klauzulę RODO,
- aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do testów sprawnościowych.
W trakcie naboru kandydaci przejdą testy sprawności fizycznej oraz badania lekarskie i psychologiczne.
– Na każdym etapie rekrutacji jesteśmy do dyspozycji kandydatów i chętnie odpowiadamy na wszystkie pytania - dodaje rzeczniczka straży miejskiej.
Do kiedy można składać dokumenty?
Oferty należy dostarczyć do 16 marca 2026 r. do godziny 12:00 na adres:
Straż Miejska w Szczecinie - Sekcja Kadr, ul. Sebastiana Klonowica 1b, 71‑241 Szczecin
Koperta powinna zawierać dopisek:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Strażnik – aplikant w Straży Miejskiej Szczecin”
Uwaga – liczy się data wpływu do jednostki.
Jeśli więc marzysz o pracy, która ma znaczenie i daje stabilne zatrudnienie, to może być idealny moment, by spróbować swoich sił.