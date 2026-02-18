Straż miejska szuka pracowników. Tyle można zarobić

Nabór na stanowisko strażnika–aplikanta

Straż miejska w Szczecinie przypomina, że jej zadaniem jest dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców. Aplikanci pracują w terenie, w systemie trzyzmianowym – również w nocy, niedziele i święta.

Do obowiązków należą m.in.:

działania patrolowo‑interwencyjne,

reagowanie na naruszenia prawa,

ochrona mienia oraz życia i zdrowia mieszkańców,

zabezpieczanie zgromadzeń i imprez masowych.

– Straż miejska pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej - podkreśla st. insp. Joanna Wojtach ze szczecińskiej straży miejskiej. - Nawet interwencje dotyczące drobnych wykroczeń często zapobiegają poważniejszym przestępstwom.

Kto może zostać strażnikiem miejskim?

Wymagania formalne są jasno określone. Kandydat musi:

mieć obywatelstwo polskie,

ukończone 21 lat,

wykształcenie co najmniej średnie,

nienaganną opinię,

pełnię praw publicznych,

uregulowany stosunek do służby wojskowej,

sprawność fizyczną i psychiczną pozwalającą na pracę w służbach,

nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Preferowane są osoby z prawem jazdy kat. B. Mile widziane będzie także wykształcenie wyższe (administracja, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska), doświadczenie w służbach lub instytucjach dbających o porządek, znajomość języków obcych i topografii Szczecina.

– Oczekujemy również umiejętności pracy w grupie, odporności na stres i gotowości do podporządkowania się dyscyplinie służbowej - dodaje Joanna Wojtach.

Ile można zarobić w straży miejskiej?

Oferta finansowa jest konkretna. Na start aplikant otrzymuje:

5000 zł brutto wynagrodzenia,

dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastkę”),

premie i nagrody motywacyjne,

dodatek stażowy od 5% do 20%,

bezpłatne przejazdy komunikacją miejską,

dofinansowanie kart sportowych,

możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia,

bogaty pakiet socjalny, w tym dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich dzieci.

Jak wygląda rekrutacja?

Proces jest prosty – wystarczy wejść na stronę straży miejskiej i pobrać dokumenty z zakładki „Praca”. Po ich wypełnieniu należy przesłać je do jednostki.

Wymagany komplet dokumentów obejmuje m.in.:

CV,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

potwierdzenie uregulowania służby wojskowej,

podpisane oświadczenia i klauzulę RODO,

aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do testów sprawnościowych.

W trakcie naboru kandydaci przejdą testy sprawności fizycznej oraz badania lekarskie i psychologiczne.

– Na każdym etapie rekrutacji jesteśmy do dyspozycji kandydatów i chętnie odpowiadamy na wszystkie pytania - dodaje rzeczniczka straży miejskiej.

Do kiedy można składać dokumenty?

Oferty należy dostarczyć do 16 marca 2026 r. do godziny 12:00 na adres:

Straż Miejska w Szczecinie - Sekcja Kadr, ul. Sebastiana Klonowica 1b, 71‑241 Szczecin

Koperta powinna zawierać dopisek:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Strażnik – aplikant w Straży Miejskiej Szczecin”

Uwaga – liczy się data wpływu do jednostki.

Jeśli więc marzysz o pracy, która ma znaczenie i daje stabilne zatrudnienie, to może być idealny moment, by spróbować swoich sił.

