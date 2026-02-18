Miesięczne wypożyczenie dobiegło końca. Szczeciński szpital "Zdroje" znów bez tomografu śródoperacyjnego

Oliwia Rudnicka
2026-02-18 13:10

W tym okresie neurochirurdzy przeprowadzili sześć operacji polegających na połączeniu kręgosłupa szyjnego z potylicą za pomocą śrub.

Szpital Zdroje będzie miał tomograf

Autor: FB / Szpital Zdroje Szczecin/ Pixabay.com

Dzięki tymczasowo wypożyczonemu tomografowi - zakończyła się seria operacji u sześciorga dzieci. Ostatnią operację udaremniła grypa małej pacjentki. Teraz placówka z nadzieją wypatruje własnego urządzenia.

Fundacja WOŚP w grudniu informowała, że zakupiła tomograf śródoperacyjny dla naszego szpitala w ramach konkursu ofert i teraz trwają procedury poprzetargowe - mówi Katarzyna Stróżyk, rzeczniczka placówki.

Na ten moment - z wyjątkiem pacjentki chorej na grypę - nie ma innych osób w kolejce do tomografu w Szpitalu Zdroje.

