Miesięczne wypożyczenie dobiegło końca. Szczeciński szpital "Zdroje" znów bez tomografu śródoperacyjnego

Dzięki tymczasowo wypożyczonemu tomografowi - zakończyła się seria operacji u sześciorga dzieci. Ostatnią operację udaremniła grypa małej pacjentki. Teraz placówka z nadzieją wypatruje własnego urządzenia.

Fundacja WOŚP w grudniu informowała, że zakupiła tomograf śródoperacyjny dla naszego szpitala w ramach konkursu ofert i teraz trwają procedury poprzetargowe - mówi Katarzyna Stróżyk, rzeczniczka placówki.

Na ten moment - z wyjątkiem pacjentki chorej na grypę - nie ma innych osób w kolejce do tomografu w Szpitalu Zdroje.

Tomografia komputerowa