Szczecin bez olejomatów

Oliwia Rudnicka
2026-02-10 12:27

Podczas gdy kolejne polskie samorządy wdrażają nowoczesne systemy zbiórki zużytego oleju spożywczego (UCO), Szczecin wciąż nie posiada ani jednego urządzenia tego typu.

Polsce zainstalowano już 112 olejomatów, z czego siedem znajduje się w województwie zachodniopomorskim – m.in. w Gryficach, Złocieńcu czy Szczecinku. Stolica regionu pozostaje pod tym względem nieaktywna, co budzi kontrowersje wśród radnych i organizacji ekologicznych.

Brak odpowiedzi magistratu i głosy krytyki

Kwestia braku olejomatów stała się przedmiotem interpelacji radnego Przemysława Słowika. Od momentu zadania pytań minęło już ponad 244 dni, co oznacza, że szczeciński magistrat przekroczył ustawowy termin odpowiedzi ponad 16-krotnie. Sytuację ostro komentuje Stowarzyszenie Wywrotka, zarzucając urzędnikom brak realnych priorytetów proekologicznych.

Wdrożenie olejomatów pozwoliłoby Szczecinowi nie tylko na poprawę wskaźników recyklingu, ale również na realną ochronę sieci wodno-kanalizacyjnej przed degradacją.

Według najnowszych informacji przekazanych przez radnego Słowika, oficjalna odpowiedź magistratu na interpelację ma pojawić się w przyszłym tygodniu. Może ona rzucić nowe światło na powody dotychczasowego braku działań i określić, czy Szczecin dołączy do grona miast dbających o nowoczesną gospodarkę odpadami.

