14-latek za kierownicą, pasażerem nietrzeźwy ojciec z zakazem prowadzenia pojazdów

- 14-latek prowadził samochód w Choszcznie, podczas gdy jego ojciec, będący pod wpływem alkoholu, siedział obok.
- Ojciec dziecka, mający zakaz prowadzenia pojazdów, pozwolił synowi na kierowanie autem.
- Sprawa trafi do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, a ojciec odpowie przed wydziałem karnym.
- Jakie konsekwencje czekają nieodpowiedzialnego rodzica i co grozi nastolatkowi?
W trakcie czynności ustalono, że ojciec małoletniego znajdował się w pojeździe jako pasażer i przyglądał się całej sytuacji, udostępniając dziecku możliwość kierowania samochodem. Mężczyzna posiadał zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.
Ponadto ojciec dziecka był w stanie nietrzeźwości – badanie wykazało około 1,3 promila alkoholu w organizmie. Wobec nieletniego sprawa zostanie skierowana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, natomiast wobec ojca prowadzone będą czynności przez właściwy wydział karny.
Kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień, zwłaszcza przez osobę nieletnią, stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno samego dziecka, jak i innych uczestników ruchu drogowego.
Odpowiedzialność za tego typu zachowania zawsze spoczywa na dorosłych. Dzieci uczą się przez obserwację – to dorośli dają przykład i wyznaczają granice.
Policja apeluje do rodziców i opiekunów o rozwagę, odpowiedzialność i rozsądek. Bezpieczeństwo dzieci oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego jest najważniejsze.