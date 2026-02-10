14-latek za kierownicą, pasażerem nietrzeźwy ojciec z zakazem prowadzenia pojazdów

14-latek prowadził samochód w Choszcznie, podczas gdy jego ojciec, będący pod wpływem alkoholu, siedział obok.

Ojciec dziecka, mający zakaz prowadzenia pojazdów, pozwolił synowi na kierowanie autem.

Sprawa trafi do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, a ojciec odpowie przed wydziałem karnym.

Jakie konsekwencje czekają nieodpowiedzialnego rodzica i co grozi nastolatkowi?

W trakcie czynności ustalono, że ojciec małoletniego znajdował się w pojeździe jako pasażer i przyglądał się całej sytuacji, udostępniając dziecku możliwość kierowania samochodem. Mężczyzna posiadał zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Ponadto ojciec dziecka był w stanie nietrzeźwości – badanie wykazało około 1,3 promila alkoholu w organizmie. Wobec nieletniego sprawa zostanie skierowana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, natomiast wobec ojca prowadzone będą czynności przez właściwy wydział karny.

Kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień, zwłaszcza przez osobę nieletnią, stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno samego dziecka, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Odpowiedzialność za tego typu zachowania zawsze spoczywa na dorosłych. Dzieci uczą się przez obserwację – to dorośli dają przykład i wyznaczają granice.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów o rozwagę, odpowiedzialność i rozsądek. Bezpieczeństwo dzieci oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego jest najważniejsze.

QUIZ. Chcesz mieć prawo jazdy? Kierowcy muszą to wiedzieć Pytanie 1 z 10 Uczestniczyłeś w wypadku drogowym jako kierujący. Czy po udzieleniu pomocy rannym wolno Ci opuścić miejsce wypadku przed przybyciem Policji? Tak Nie Następne pytanie

15