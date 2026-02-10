14-latek za kierownicą, pasażerem nietrzeźwy ojciec z zakazem prowadzenia pojazdów

Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
Mateusz Tomaszewicz
2026-02-10 11:01

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie zatrzymali do kontroli pojazd osobowy poruszający się w strefie zamieszkania na terenie miasta Choszczno. Jak się okazało, za kierownicą siedziało 14-letnie dziecko.

Radiowóz Policja

i

Autor: Pexels.com Radiowóz Policja
  • 14-latek prowadził samochód w Choszcznie, podczas gdy jego ojciec, będący pod wpływem alkoholu, siedział obok.
  • Ojciec dziecka, mający zakaz prowadzenia pojazdów, pozwolił synowi na kierowanie autem.
  • Sprawa trafi do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, a ojciec odpowie przed wydziałem karnym.
  • Jakie konsekwencje czekają nieodpowiedzialnego rodzica i co grozi nastolatkowi?

W trakcie czynności ustalono, że ojciec małoletniego znajdował się w pojeździe jako pasażer i przyglądał się całej sytuacji, udostępniając dziecku możliwość kierowania samochodem. Mężczyzna posiadał zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Ponadto ojciec dziecka był w stanie nietrzeźwości – badanie wykazało około 1,3 promila alkoholu w organizmie. Wobec nieletniego sprawa zostanie skierowana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, natomiast wobec ojca prowadzone będą czynności przez właściwy wydział karny.

Polecany artykuł:

Chciał być romantyczny, skończył w kajdankach. 23-latek z zarzutami

Kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień, zwłaszcza przez osobę nieletnią, stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno samego dziecka, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Odpowiedzialność za tego typu zachowania zawsze spoczywa na dorosłych. Dzieci uczą się przez obserwację – to dorośli dają przykład i wyznaczają granice.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów o rozwagę, odpowiedzialność i rozsądek. Bezpieczeństwo dzieci oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego jest najważniejsze.

QUIZ. Chcesz mieć prawo jazdy? Kierowcy muszą to wiedzieć
Pytanie 1 z 10
Uczestniczyłeś w wypadku drogowym jako kierujący. Czy po udzieleniu pomocy rannym wolno Ci opuścić miejsce wypadku przed przybyciem Policji?

Polecany artykuł:

Zaparkował jak gamoń, spotkała go niemiła niespodzianka. Internet pęka ze śmiec…
Mistrz parkowania w centrum Szczecina. Spotkała go niecodzienna kara
Galeria zdjęć 15
Zaparkował w centrum Szczecina. Spotkała go niemiła niespodzianka
Policja