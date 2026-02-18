Wjechał dostawczakiem w latarnię... i zasnął. 26-latek był pijany

Spis treści
Pijany kierowca na stacji paliw
W ubiegły weekend dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy, który na parkingu stacji paliw uderzył w lampę, a następnie zasnął w pojeździe. Na miejsce natychmiast udali się funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Goleniowie.
- Po przybyciu potwierdzili zgłoszenie. W wyniku uderzenia uszkodzony został klosz lampy, który spadł na zaparkowany obok pojazd, powodując jego uszkodzenie – relacjonuje st.post. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.
Ponad 2 promile i sen za kierownicą. Jak doszło do zdarzenia?
Za kierownicą renault znajdował się 26-letni mężczyzna, który przyznał się do prowadzenia pojazdu, ale nie potrafił wyjaśnić, jak doszło do uderzenia w latarnię. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu we krwi.
Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Teraz odpowie za przestępstwo kierowania w stanie nietrzeźwości oraz wykroczenie – niezachowanie należytej ostrożności na drodze wewnętrznej.
Jakie konsekwencje grożą pijanemu kierowcy z Goleniowa?
Zgodnie z polskim prawem, za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo, 26-latek odpowie za spowodowanie uszkodzenia mienia, czyli zniszczenie lampy i uszkodzenie innego pojazdu.
Przypadek z Goleniowa po raz kolejny pokazuje, jak niebezpieczne jest wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy stanowią ogromne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, alkohol upośledza zdolność oceny sytuacji, spowalnia reakcje i zmniejsza koncentrację.