Wjechał dostawczakiem w latarnię... i zasnął. 26-latek był pijany

Pijany kierowca na stacji paliw

W ubiegły weekend dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy, który na parkingu stacji paliw uderzył w lampę, a następnie zasnął w pojeździe. Na miejsce natychmiast udali się funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Goleniowie.

- Po przybyciu potwierdzili zgłoszenie. W wyniku uderzenia uszkodzony został klosz lampy, który spadł na zaparkowany obok pojazd, powodując jego uszkodzenie – relacjonuje st.post. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Ponad 2 promile i sen za kierownicą. Jak doszło do zdarzenia?

Za kierownicą renault znajdował się 26-letni mężczyzna, który przyznał się do prowadzenia pojazdu, ale nie potrafił wyjaśnić, jak doszło do uderzenia w latarnię. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu we krwi.

Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Teraz odpowie za przestępstwo kierowania w stanie nietrzeźwości oraz wykroczenie – niezachowanie należytej ostrożności na drodze wewnętrznej.

Jakie konsekwencje grożą pijanemu kierowcy z Goleniowa?

Zgodnie z polskim prawem, za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo, 26-latek odpowie za spowodowanie uszkodzenia mienia, czyli zniszczenie lampy i uszkodzenie innego pojazdu.

Przypadek z Goleniowa po raz kolejny pokazuje, jak niebezpieczne jest wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy stanowią ogromne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, alkohol upośledza zdolność oceny sytuacji, spowalnia reakcje i zmniejsza koncentrację.

6

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie