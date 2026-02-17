EcoGenerator otwiera drzwi dla zwiedzających podczas XIII Międzynarodowego Dnia Przewodnika

Już 28 lutego uczestnicy XIII Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w Szczecinie będą mogli przekonać się, jak działa EcoGenerator czyli zakład, w którym odpady zamieniają się w energię elektryczną i ciepło dla miasta. To wyjątkowa okazja, bo obiekt na co dzień nie jest dostępny dla indywidualnych odwiedzających.

Zwiedzanie odbędzie się w ramach trasy „Śmieci = prąd + ciepło, czyli EcoGenerator”. Organizatorzy przewidzieli limit 30 pełnoletnich uczestników. Wymagane jest płaskie obuwie, 15‑minutowy bilet komunikacji miejskiej oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Bezpłatne bilety na wszystkie trasy, w tym wizytę w EcoGeneratorze, będzie można zdobyć od 18 lutego od godz. 11.00 w Centrum Informacji Turystycznej oraz online na stronie www.accredi.pl/dzienprzewodnika2026

Decyduje kolejność zgłoszeń. Wydarzenie organizuje Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników.