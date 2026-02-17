​Dziś Światowy Dzień Kota, a oczy wielu szczecinian zwracają się ku najsłynniejszemu z nich

Kot Gacek, dawna ikona ulicy Kaszubskiej, od blisko 3 lat cieszy się życiem domowym. Jak zdradza Karolina Winter-Zielińska z Fundacji Kota Gacka - "Gacek doskonale odnalazł się w nowej rzeczywistości". Choć ma do towarzystwa inne koty i kochającą rodzinę, wciąż lubi siadać przy tarasie i obserwować panoramę Szczecina, trzymając miasto „na oku”. Jego historia to dowód na to, że nawet po dekadzie na ulicy, kot może pokochać domowe zacisze.

Lekcja od pupila: Uczmy się od kotów odpoczywania

Warto nie tylko podarować dziś [17.02] pupilowi przysmak, ale też... czegoś się od niego nauczyć. Mruczki mogą być naszymi mistrzami spokoju i uważności. Od kotów powinniśmy przejąć przede wszystkim umiejętność głębokiego odpoczynku oraz dystans do otaczającej rzeczywistości. Zanim kot podejmie działanie, najpierw wnikliwie obserwuje i analizuje sytuację – to cecha, której w dzisiejszym pędzącym świecie często nam brakuje.

To nie jedyne kocie moce - obniżają stres oraz wspomagają leczenie reumatyzmu i kości.

Adopcja to nie zabawa - przemyślane decyzje ratują życie!

Koty są mniej wymagające od psów? To jeden z najczęstszych mitów, który warto obalić w dzisiejszym Dniu Kota. Karolina Winter-Zielińska z Fundacji Kota Gacka podkreśla, że kot to nie zabawka, a jego adopcja musi być dojrzałą decyzją. Choć nie trzeba z nimi wychodzić na spacery, koty mają długą listę potrzeb: od regularnych posiłków, przez odpowiednio wyposażone mieszkanie, aż po codzienną dawkę wspólnej zabawy. Pamiętajmy, że te zwierzęta doskonale ukrywają choroby, dlatego rola uważnego opiekuna jest tu kluczowa.

Zapomnijcie o misce mleka – to prosty przepis na problemy żołądkowe Waszego mruczka, który powinien pić wyłącznie świeżą wodę. Eksperci obalają też inne mity: koty wcale nie muszą być samotnikami i często świetnie dogadują się z dziećmi, a nawet z psami. Niezależnie od tego, czy Twój kot jest „bożkiem” na piedestale, czy po prostu towarzyszem życia, dziś jest najlepszy dzień, by zadbać o jego naturalne potrzeby.

Przynosząc dziś [17.02] karmę dla kotów do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - otrzymacie bezpłatną wejściówkę na indywidualne zwiedzanie wybranej przestrzeni. Zwróćcie uwagę, aby karma była jakościowa i wysokomięsna! Z kolei my życzymy wszystkim kociakom wspaniałych "9 żyć".