Koniec ery wielkich budów w Polsce. Drogowcy wskazują, co nas teraz czeka

Koniec rekordów, nadchodzi stabilizacja

Bilans ostatnich lat prezentuje się imponująco. Jak wynika z raportów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, końcówkę 2023 roku zamknęliśmy z wynikiem ponad 5115 kilometrów dróg szybkiego ruchu, z czego blisko 1850 km to autostrady. Jeszcze w 2023 roku oddano do użytku ponad 266 km nowych tras, jednak w 2024 roku liczba ta spadła do około 155 km. To jasny dowód na to, że czas spektakularnych otwarć powoli mija.

Kluczowym dokumentem pozostaje Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych, rozpisany do 2030 roku z perspektywą na kolejne trzy lata. Choć w toku prac pozostaje około 1600 km inwestycji, są to głównie odcinki domykające istniejącą sieć oraz obwodnice, a nie zupełnie nowe, długie szlaki komunikacyjne.

Drogowcy nie mają złudzeń: sieć jest niemal gotowa

Przedstawiciele GDDKiA stawiają sprawę jasno w swoich komunikatach:

„Wchodzimy w etap rozbudowy i utrzymania istniejącej sieci, bo główne korytarze są już gotowe.”

Zmiana retoryki oznacza przesunięcie środków i uwagi na inne aspekty infrastruktury. Zamiast walki o kolejne kilometry, drogowcy skupią się na:

bieżących remontach i naprawach,

wzmacnianiu konstrukcji nawierzchni,

dobudowie trzecich pasów ruchu tam, gdzie jest to niezbędne,

tam, gdzie jest to niezbędne, modernizacji węzłów drogowych,

działaniach poprawiających ogólne bezpieczeństwo.

Ostatnie wielkie inwestycje drogowe

Mimo wyhamowania tempa, w planach wciąż znajdują się projekty o ogromnym znaczeniu strategicznym i inżynieryjnym. Do najważniejszych należą:

Zachodnie Obejście Szczecina. Inwestycja planowana na lata 2028–2029 zakłada budowę tunelu pod Odrą, co ma kluczowe znaczenie dla wyprowadzenia ruchu z centrum miasta.

Droga ekspresowa S10. Trasa łącząca Szczecin z Bydgoszczą, stanowiąca nowy korytarz transportowy z Pomorza Zachodniego w głąb kraju (realizacja 2027–2028).

Trasa S16 przez Mazury. Odcinek Ełk–Mrągowo–Olsztyn ma powstać do 2030 roku. Jest to inwestycja strategiczna dla regionu, choć budzi sprzeciw środowisk ekologicznych.

Droga S74. Brakujący element łączący wschód z zachodem na trasie Kielce–Opatów–Nisko, z planowanym finiszem w 2029 roku.

Program 100 obwodnic. Mniejsze, ale istotne dla lokalnych społeczności zadania w miastach takich jak Chełm czy Łowicz, mające zakończyć się do 2030 roku.

Kluczowe daty wygaszania budów

Analizując harmonogramy, można precyzyjnie określić moment zmiany trendu. Lata 2024–2025 to czas finalizacji trwających prac. Wyraźne zmniejszenie liczby przetargów i nowych otwarć nastąpi w okresie 2026–2028. Po tej dacie polskie drogownictwo przejdzie w fazę dominacji utrzymania i modernizacji, co jest naturalnym procesem dojrzewania infrastruktury.

Standardy zachodnie stają się polską codziennością

Sytuacja, w której znalazła się Polska, nie jest niczym niezwykłym w skali kontynentu. Kraje takie jak Niemcy, Francja czy Holandia od lat posiadają kompletne sieci autostrad. Ich budżety drogowe są angażowane głównie w modernizacje, a nie budowę nowych szlaków. Polska dołącza do tego grona, adaptując model funkcjonowania znany z Europy Zachodniej.

Co zmiany oznaczają dla kierowców?

Użytkownicy dróg muszą przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. Będzie ona oznaczać mniejszą liczbę premier nowych odcinków, a w zamian więcej prac remontowych i zwężeń na trasach. W dłuższej perspektywie ma to jednak zapewnić wyższą przepustowość i lepszą jakość podróżowania.

Nowa rzeczywistość na drogach

Zakończenie ery wielkich budów nie jest równoznaczne ze stagnacją. To wejście w etap, w którym priorytetem staje się komfort i solidność, a nie tylko liczba wylanych kilometrów asfaltu.

