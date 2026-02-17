Zaskakujący finał kontroli drogowej. Wulgarny napis na samochodzie to był dopiero początek

Wulgarny napis na szybie. Interwencja była natychmiastowa

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP Choszczno zatrzymali do kontroli kierowcę, który na tylnej szybie swojego samochodu umieścił obsceniczny napis. Treść była na tyle nieprzyzwoita, że – jak podkreśla policja – nie powinna pojawiać się w przestrzeni publicznej, a już na pewno nie na pojeździe poruszającym się po drogach.

Za wykroczenie z art. 141 Kodeksu wykroczeń mężczyzna został ukarany mandatem. Policjanci nakazali mu również natychmiastowe usunięcie napisu.

To nie koniec problemów kierowcy

Podczas kontroli mundurowi zauważyli coś jeszcze. Z samochodu wyciekał płyn eksploatacyjny, co oznaczało, że pojazd nie spełniał wymogów ochrony środowiska. W takiej sytuacji policjanci nie mieli wyboru – dowód rejestracyjny został zatrzymany na podstawie art. 132 Prawa o ruchu drogowym.

Dodatkowo kierowca odpowie za kolejne wykroczenie, tym razem z art. 97 Kodeksu wykroczeń, dotyczące niewłaściwego stanu technicznego pojazdu.

Policja przypomina: kultura i sprawne auto to obowiązek

Choszczeńscy funkcjonariusze podkreślają, że przestrzeń publiczna nie jest miejscem na wulgarne treści, a kierowcy mają obowiązek dbać zarówno o kulturę na drodze, jak i o stan techniczny swoich pojazdów. W tym przypadku kierowca „zabłysnął” w dwóch kategoriach – i za obie zapłaci.

i Autor: KPP Choszczno/ Materiały prasowe

Sonda Czy masz zaufanie do polskiej policji? Tak Nie Trudno powiedzieć