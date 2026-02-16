Obwodnica Mierzyna coraz bliżej! Znamy wykonawcę i termin realizacji

Koniec korków w Mierzynie? Rusza budowa obwodnicy!

Jak przekazał rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału GDDKiA Mateusz Grzeszczuk, firma Rubau zbuduje odcinek drogi krajowej nr 10 o długości 4,6 km, który połączy przyszłą Zachodnią Obwodnicę Szczecina (ZOS) ze Szczecinem.

- Wskazaliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę obwodnicy Mierzyna. Inwestycję wykona firma Rubau, która zadeklarowała kwotę blisko 140 mln zł – poinformował Mateusz Grzeszczuk.

Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Po rozstrzygnięciu kwestii odwołań, dokumentacja zostanie przekazana do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. GDDKiA zakłada, że umowa zostanie podpisana w drugim kwartale tego roku.

Kiedy pojedziemy nową obwodnicą Mierzyna?

Plac budowy ma zostać przekazany wykonawcy w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Sama inwestycja powinna być zakończona w ciągu 22 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca). GDDKiA planuje, że kierowcy skorzystają z nowej drogi w drugiej połowie 2028 r.

Obwodnica Mierzyna ma zapewnić dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina (droga S6), która zaplanowana jest jako duży ring wokół miasta. Będzie prowadzić z okolic Kołbaskowa, przez Będargowo, Dołuje, Tanowo, Police, tunelem pod Odrą, do węzła Goleniów, gdzie S3 łączy się z S6.

Szczegóły inwestycji. Jak będzie przebiegać obwodnica?

Obwodnica Mierzyna w ciągu DK10 zaczynać się będzie na zachodnim krańcu ul. Ku Słońcu w Szczecinie. Początkowe 200 m należy do miasta, dalsze 1,2 km do ul. Topolowej i Łukasińskiego zrealizuje GDDKiA. Kolejne ponad 2 km, zaplanowane częściowo na terenie ogródków działkowych, to teren miejski. Za ostatni fragment o długości 1,3 km, prowadzący do węzła Szczecina Zachód na ZOS, odpowiada GDDKiA.

