Gigantyczna karuzela VAT w Szczecinie rozbita. Fałszywe faktury na ponad 17 milionów złotych

2026-02-16 12:10

Centralne Biuro Śledcze Policji wspólnie z Krajową Administracją Skarbową zatrzymało kolejne cztery osoby zamieszane w proceder wystawiania fałszywych faktur VAT. Według informacji podanych 16 lutego 2026 roku, łączna wartość fikcyjnych dokumentów przekroczyła 17 milionów złotych, a w sprawie podejrzanych jest już 39 osób. Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie jest w toku, a dwaj zatrzymani trafili do aresztu.

Gigantyczna karuzela VAT rozbita. Milionowe straty Skarbu Państwa

Skoordynowane działania funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego doprowadziły do zatrzymania czterech kluczowych postaci w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzanym przedstawiono zarzuty karne i karno-skarbowe związane z obrotem nierzetelnymi dokumentami finansowymi. Jak ustalili śledczy, grupa wprowadziła do obrotu ponad tysiąc lewych faktur VAT, których łączna wartość opiewała na przeszło 17 milionów złotych. Skutkiem tych działań było uszczuplenie należności podatkowych na kwotę przekraczającą 3 miliony złotych, a dodatkowo członkowie grupy usłyszeli zarzuty prania brudnych pieniędzy na sumę ponad 2,7 miliona złotych.

Łącznie 39 podejrzanych. Sprawcom grozi nawet 25 lat więzienia

Sprawa prowadzona pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie ma charakter rozwojowy, a dotychczas zarzuty usłyszało już 39 osób. Wśród nich znajdują się zarówno osoby kierujące całym procederem, jak i pozostali członkowie zorganizowanej grupy przestępczej. Decyzją sądu, dwóch z ostatnio zatrzymanych mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych, co świadczy o wadze zebranego materiału dowodowego. Za popełnione czyny, kwalifikowane jako tak zwana zbrodnia VAT-owska, czyli fałszerstwo faktur o wartości przekraczającej 10 milionów złotych, polskie prawo przewiduje bardzo surową karę od 5 do nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

