Trygonometria, funkcje i ciągi nie będą już czarną magią

Oliwia Rudnicka
2026-02-16 10:17

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza na bezpłatny kurs przygotowawczy do matury z matematyki.

Matura 2026

i

Inicjatywa jest skierowana do wszystkich osób przygotowujących się do egzaminu dojrzałości zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Zajęcia będą realizowane w wygodnej formie zdalnej na platformie Microsoft Teams, co pozwala na naukę bez wychodzenia z domu. Cały cykl spotkań zaplanowano na okres od 23 lutego do 24 kwietnia. Udział w kursie jest całkowicie darmowy, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Rekrutacji potrwa do 16 lutego do godziny 23:59. Aby się zapisać, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na dedykowanej stronie internetowej uczelni. Po zakończeniu procesu naboru zakwalifikowani uczestnicy otrzymają wiadomość mailową z linkiem umożliwiającym dołączenie do zespołu w aplikacji MS Teams.

