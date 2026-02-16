Trygonometria, funkcje i ciągi nie będą już czarną magią

Inicjatywa jest skierowana do wszystkich osób przygotowujących się do egzaminu dojrzałości zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Zajęcia będą realizowane w wygodnej formie zdalnej na platformie Microsoft Teams, co pozwala na naukę bez wychodzenia z domu. Cały cykl spotkań zaplanowano na okres od 23 lutego do 24 kwietnia. Udział w kursie jest całkowicie darmowy, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Rekrutacji potrwa do 16 lutego do godziny 23:59. Aby się zapisać, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na dedykowanej stronie internetowej uczelni. Po zakończeniu procesu naboru zakwalifikowani uczestnicy otrzymają wiadomość mailową z linkiem umożliwiającym dołączenie do zespołu w aplikacji MS Teams.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.