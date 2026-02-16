Pomoc dla młodych dorosłych w ramach programu „Zdrowie psychiczne dla każdego”

Inicjatywa skierowana jest do tzw. grupy przejścia, czyli młodych dorosłych w wieku od 18 do 25 lat, którzy rozpoczęli leczenie psychiatryczne jeszcze jako dzieci.

Uczestnicy programu mogą korzystać z szerokiego zakresu wsparcia, obejmującego terapię, opiekę środowiskową oraz poradnictwo psychologiczne. Celem działań jest przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu, zarówno zawodowym, jak i społecznym.

W realizację programu zaangażowane są poradnie przy ulicach Mącznej i Świętego Wojciecha w Szczecinie, a także placówki w Chojnie i Gryficach, co pozwala objąć pomocą młodych dorosłych z różnych części regionu.