Prawdziwa gratka dla miłośników zieleni

Podczas tegorocznej edycji pojawią się rośliny, których jeszcze nigdy nie było w Szczecinie ani okolicy! Wielki targ odbędzie się 21 i 22 lutego w Enea Arenie. Na miejscu będzie ogromny wybór - małe i duże okazy, kolekcjonerskie rarytasy oraz nowe gatunki, których jeszcze nigdy nie przywiózł organizator wydarzenia. Co ważne - zakup kwiatów na targach - to gwarancja odpowiednio wypielęgnowanego i odrobaczonego asortymentu. Dodatkowo obsługa posiada sporą wiedzę na temat zielonych artykułów.

Godziny otwarcia

21 lutego (sobota) - 8:00-20:00

22 lutego (niedziela) - 10:00-18:00

Ceny, które nie bolą

Pomimo wielu udogodnień i braku ryzyka (przesuszonych lub przelanych kwiatów) to ceny zaczynają się od 5 złotych. Dodatkowo na etykietach znajdziecie porównanie ze stawkami internetowymi.

Wstęp jest bezpłatny!

