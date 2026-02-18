Rekordowa liczba stulatków w Zachodniopomorskiem

Obecnie uprawnionych jest 206 mieszkańców regionu, to o ponad 15% więcej niż w listopadzie 2024 roku i niemal o połowę więcej niż pod koniec 2018 roku.

Najwięcej stulatków znajduje się w rejestrach szczecińskiego oddziału ZUS (133 osoby), natomiast koszalińska placówka wypłaca świadczenie 73 seniorom.

Zdecydowaną większość bo blisko 84 procent stanowią kobiety. Najstarsze beneficjentki urodziły się w 1918 roku.

Świadczenie honorowe, obecnie w wysokości 6589,67 zł, przysługuje osobom posiadającym polskie obywatelstwo, które ukończyły 100 lat i pobierają emeryturę lub rentę. W takich przypadkach ZUS przyznaje je automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Decyzję wydaje właściwy organ emerytalny lub rentowy, a jeśli świadczenia wypłacają różne instytucje, wypłatę honorowego dodatku przejmuje ZUS.