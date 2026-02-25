Niezwykłe znalezisko w Kamieniu Pomorskim. Przedwojenne dokumenty ukryte na strychu

Sensacyjne odkrycie podczas remontu

Prace budowlane przy ulicy Kościuszki przybrały nieoczekiwany obrót, gdy ekipa remontowa natrafiła na schowek pełen historycznych papierów. Wśród znalezionych materiałów zidentyfikowano dokumentację dotyczącą polityki gospodarczej Niemiec oraz liczne druki reklamowe. Większość z nich przeleżała w ukryciu od lat 30. ubiegłego wieku. Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, cytowany przez Polską Agencję Prasową, przybliżył szczegóły datowania znaleziska.

- Wstępne wyniki są takie, że większość dokumentów, które już udało się nam przeanalizować, pochodzi z lat 30., lat 1933-1936. Dotyczą one organizacji powiązanych z NSDAP. To różnego rodzaju dokumenty, m.in. zaproszenia na spotkania organizowane przez komórki NSDAP – powiedział dyrektor muzeum.

W zabezpieczonym zbiorze znalazły się również starsze artefakty, takie jak kartki żywnościowe wydane tuż po I wojnie światowej, w 1919 roku.

Propaganda i codzienne życie dawnego Cammin

Obok dokumentów urzędowych na poddaszu spoczywała prasa z 1920 roku, w tym dziennik urzędowy Rzeszy Niemieckiej, oraz reklamy lokalnych przedsiębiorstw. Uwagę historyków przykuła jednak metalowa matryca o charakterze propagandowym, odnaleziona w gruzie.

- Kolejną ciekawostką jest to, że podczas oczyszczania z gruzu tego miejsca natrafiliśmy również na matrycę o kształcie prostokątnym, wykonaną z metalu, propagandową, też prawdopodobnie z lat 30. Jest ona związana z tzw. Pomocą Zimową – dodał dyrektor muzeum.

Wspomniana Pomoc Zimowa (Winterhilfswerk) była szeroko zakrojoną kampanią społeczną III Rzeszy, zainicjowaną w 1933 roku. Choć oficjalnie miała na celu zbiórkę środków finansowych i rzeczowych dla najuboższych, w praktyce stanowiła potężne narzędzie propagandowe służące indoktrynacji społeczeństwa.

Tajemnica przetrwania archiwum

Grzegorz Kurka wiąże ukrycie dokumentów z wydarzeniami końca II wojny światowej. W obliczu nadciągającego frontu i panującego chaosu w 1945 roku, urzędnicy prawdopodobnie przenieśli akta z biur na strych. To właśnie tam, z dala od oczu nowych władz, dokumenty przetrwały nienaruszone przez ponad osiem dekad.

- Ciekawostką jest to, że tego typu znaleziska zdarzają się rzadko, ponieważ po II wojnie światowej takie dokumenty były przez ludność napływową niszczone i nikt nie zwracał na nie uwagi. W większości one nie zachowały się lub znajdują się w archiwach polskich i niemieckich. Te najprawdopodobniej zostały ukryte na strychu, być może przed nadciągającą armią radziecką i polską – wyjaśnił Kurka.

Muzealnicy zbadają znalezisko

Wszystkie odzyskane przedmioty zostały bezpiecznie przetransportowane do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Instytucja zapowiada szczegółowe badania, konserwację oraz cyfryzację zbiorów. Dzięki temu odkryciu, historycy i pasjonaci regionu otrzymają dostęp do unikatowych źródeł wiedzy o przedwojennym Kamieniu Pomorskim.

